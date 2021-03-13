Как у внуков в этом году будут проходить выпускные экзамены?

Во всем мире не перестают происходить смертельные случаи среди пожилых людей после вакцинации от коронавируса. Это, мягко говоря, пугает, хотя нам и говорят о том, что люди умирают не из-за вакцины, а сопутствующих заболеваний. Прививаться в связи с этим многие не спешат - почти половина россиян...
Не удалось мне избежать коварного ковида – подцепил я все же эту заразу! И это несмотря на то, что чуть ли не с самого начала пандемии очень редко выходил из дома. Дети порой приносили продукты и все необходимое, оставляя все это перед дверью. Один раз даже воспользовался услугами курьера. И все же не...
В Кемерово двое полицейских, которые могли предотвратить убийство девушки, стали фигурантами уголовного дела о халатности. Они фактически проигнорировали сообщения о драке в квартире, в результате которой 23-летнюю Веру Пехтелеву убил ее бывший парень Владислав...
Победитель Олимпийских игр 1960 года Юрий Власов умер в возрасте 85 лет. Его силой восхищался весь Советский Союз и даже больше - Юрий Власов был кумиром знаменитого Арнольда Шварценеггера! А после ухода из спорта тяжелоатлет стал писателем, хотя об этом мало кто...
Настоящая трагедия едва не разыгралась в Новой Москве. Мать бросила троих своих детей замерзать в лесу. Она раздела их догола и бросила в снег. Двум мальчикам этой горе-родительницы 10 лет и 2,5 года, а девочке - всего 11 месяцев. Что заставило женщину решиться на такой...
Пандемия коронавируса внесла свои коррективы и в жизнь школьников: пришлось помучиться с дистанционным обучением. А теперь еще и с экзаменами все будет по-другому.
О том, как будет проходить государственная итоговая аттестация в 2021 году для учеников 9-х и 11-х классов, рассказывает Виктор Панин, председатель комитета Всероссийского общества защиты прав потребителей образовательных услуг «Российским гражданам – достойное образование»:
– Премьер-министр Мишустин утвердил особенности проведения итоговой аттестации для школьников в 2021 году, подписав постановление от 26 февраля. В связи с пандемией, чтобы ограничить распространение коронавируса, правила государственной аттестации для школьников упростили.
Девятиклассники в этом году не будут сдавать учебные предметы по выбору. Для получения аттестата об основном общем образовании им достаточно пройти государственную итоговую аттестацию по двум обязательным предметам – русскому языку и математике.
11-классники, которые не собираются поступать в вузы, также будут сдавать государственный выпускной экзамен (форма ГВЭ) только по двум предметам – русскому языку и математике вместо единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Выпускники, которые намерены получать высшее образование, будут сдавать ЕГЭ по предметам – от двух до четырех, которые необходимы для поступления в выбранные вузы. При этом 11-классники, поступающие в вузы, могут математику не сдавать, для них обязателен только экзамен по русскому языку в форме ЕГЭ. В этом году не будет досрочной сдачи экзаменов. Все экзаменационные мероприятия пройдут с 31 мая по 25 июня, в том числе и для выпускников прошлых лет.
Актёр Марк Горонок уже много лет страдает от алкогольной зависимости - по крайней мере, об этом говорит его супруга. Анна рассказала журналистам, что собирается развестись с мужем, так как ей надоел такой образ жизни, постоянные запои и скандалы.
А зовут долгожительницу-блогера Дагни Карлссон. Она проживает в Швеции. Встала дама на интереснейшую блогерскую стезю, когда ей исполнилось 100 лет. А до этого, в 99, изучила работу с компьютером. Ай-да бабушка!
Часто приходится слышать, что мы, дескать, телевизор не смотрим или давно этот зомбоящик вообще выбросили, но когда в соцсетях появляется заметка по поводу какой-нибудь телепрограммы, то она вызывает отклики. И это говорит о том, что телевизор у нас всё ещё смотрят, другое дело – с каким выражением лица.
Телефонные мошенники совсем распоясались. Они не боятся звонить даже людям высоких чинов и рангов. На этот раз они попали на генерала МВД из Петербурга. И что вы думаете? Он продиктовал им пин-код своей банковской карты!
Вдова известного актёра Александра Абдулова Юлия всегда вела непубличный образ жизни и даже в браке никогда не стремилась к славе. О том, чем она занимается сейчас, и вовсе практически ничего не слышно...
Очередную пятницу мы проведём в интеллектуальных объятьях познавательной и интересной литературы. Сегодня вы узнаете о российской интеллигенции, взглянете на секреты оптических иллюзий и погрузитесь в историю мировой авиации.
Актриса и секс-символ Памела Андерсон выставила на продажу свой роскошный особняк в Калифорнии. Памела со своим новым супругом приняли решение вернуться в Канаду, откуда она родом. Там они поселятся в доме бабушки на острове Ванкувер.
Английская контрразведка MI-5 на днях выпустила рекомендации по безопасности для россиян, проживающих в Великобритании. Она предупреждает о возросшей опасности для противников Кремля со стороны российских спецслужб. О том, как британские СМИ нагнетают шпиономанию, беседа с ветераном-разведчиком, полковником в отставке Иваном Шапошниковым.
В начале 2019 года весь Новосибирск был в ужасе - двое отморозков убили молодую женщину, которая хотела продать свою машину. Удавка и электрошокер - и мамы двоих детей не стало. И вот, спустя два года, убийцы наказаны.
Большую тревогу вызвала у жителей Европы вакцина от коронавируса концерна AstraZeneca. Вслед за Данией еще одна скандинавская страна — Норвегия, а затем и Италия приостановили вакцинацию этим препаратом. Дело в том, что у привитых людей появляются тромбы.
Политсезон в России в этом году очень бурный. Например, много событий произошло с возвращением в страну Алексея Навального. Затем последовал арест оппозиционера, по стране прокатились многочисленные акции протеста, где задержание опального блогера сыграло роль спускового крючка – люди выходили на улицы не только в его поддержку, но и чтобы выразить недовольство своей жизнью, системой. Было жесткое подавление инакомыслия в виде задержаний, да таких масштабных, что оказались переполнены тюремные камеры. Что происходит? Чего ожидать дальше? Предлагаем ознакомиться с точкой зрения одного из западных СМИ.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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