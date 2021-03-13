Как у внуков в этом году будут проходить выпускные экзамены?

ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Вакцинация от коронавируса среди пожилых: пан или пропал?
2021-03-03-14-22-02
Во всем мире не перестают происходить смертельные случаи среди пожилых людей после вакцинации от коронавируса. Это, мягко говоря, пугает, хотя нам и говорят о том, что люди умирают не из-за вакцины, а сопутствующих заболеваний. Прививаться в связи с этим многие не спешат - почти половина россиян...
Как меня лечили от ковида
2021-02-25-23-27-46
Не удалось мне избежать коварного ковида – подцепил я все же эту заразу! И это несмотря на то, что чуть ли не с самого начала пандемии очень редко выходил из дома. Дети порой приносили продукты и все необходимое, оставляя все это перед дверью. Один раз даже воспользовался услугами курьера. И все же не...
Полицейские не приехали на вызов в квартиру, где несколько часов убивали девушку
2021-02-25-14-20-15
В Кемерово двое полицейских, которые могли предотвратить убийство девушки, стали фигурантами уголовного дела о халатности. Они фактически проигнорировали сообщения о драке в квартире, в результате которой 23-летнюю Веру Пехтелеву убил ее бывший парень Владислав...
Ушел из жизни легендарный тяжелоатлет Юрий Власов
2021-02-13-17-00-16
Победитель Олимпийских игр 1960 года Юрий Власов умер в возрасте 85 лет. Его силой восхищался весь Советский Союз и даже больше - Юрий Власов был кумиром знаменитого Арнольда Шварценеггера! А после ухода из спорта тяжелоатлет стал писателем, хотя об этом мало кто...
Чудовищно: Многодетная мать раздела детей и бросила их умирать в лесу
2021-02-15-01-32-22
Настоящая трагедия едва не разыгралась в Новой Москве. Мать бросила троих своих детей замерзать в лесу. Она раздела их догола и бросила в снег. Двум мальчикам этой горе-родительницы 10 лет и 2,5 года, а девочке - всего 11 месяцев. Что заставило женщину решиться на такой...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Как у внуков в этом году будут проходить выпускные экзамены?

Кузнецова Ольга, sobesednik.ru   
13 Марта 2021 г.
Изменить размер шрифта

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы и в жизнь школьников: пришлось помучиться с дистанционным обучением. А теперь еще и с экзаменами все будет по-другому.

Правила упростили, математику отменили: Как будут проходить экзамены-2021

О том, как будет проходить государственная итоговая аттестация в 2021 году для учеников 9-х и 11-х классов, рассказывает Виктор Панин, председатель комитета Всероссийского общества защиты прав потребителей образовательных услуг «Российским гражданам – достойное образование»:

– Премьер-министр Мишустин утвердил особенности проведения итоговой аттестации для школьников в 2021 году, подписав постановление от 26 февраля. В связи с пандемией, чтобы ограничить распространение коронавируса, правила государственной аттестации для школьников упростили.

Девятиклассники в этом году не будут сдавать учебные предметы по выбору. Для получения аттестата об основном общем образовании им достаточно пройти государственную итоговую аттестацию по двум обязательным предметам – русскому языку и математике.

11-классники, которые не собираются поступать в вузы, также будут сдавать государственный выпускной экзамен (форма ГВЭ) только по двум предметам – русскому языку и математике вместо единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Выпускники, которые намерены получать высшее образование, будут сдавать ЕГЭ по предметам – от двух до четырех, которые необходимы для поступления в выбранные вузы. При этом 11-классники, поступающие в вузы, могут математику не сдавать, для них обязателен только экзамен по русскому языку в форме ЕГЭ. В этом году не будет досрочной сдачи экзаменов. Все экзаменационные мероприятия пройдут с 31 мая по 25 июня, в том числе и для выпускников прошлых лет.

По инф. sobesednik.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 