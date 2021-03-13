Как у внуков в этом году будут проходить выпускные экзамены?

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы и в жизнь школьников: пришлось помучиться с дистанционным обучением. А теперь еще и с экзаменами все будет по-другому.

О том, как будет проходить государственная итоговая аттестация в 2021 году для учеников 9-х и 11-х классов, рассказывает Виктор Панин, председатель комитета Всероссийского общества защиты прав потребителей образовательных услуг «Российским гражданам – достойное образование»:

– Премьер-министр Мишустин утвердил особенности проведения итоговой аттестации для школьников в 2021 году, подписав постановление от 26 февраля. В связи с пандемией, чтобы ограничить распространение коронавируса, правила государственной аттестации для школьников упростили.

Девятиклассники в этом году не будут сдавать учебные предметы по выбору. Для получения аттестата об основном общем образовании им достаточно пройти государственную итоговую аттестацию по двум обязательным предметам – русскому языку и математике.

11-классники, которые не собираются поступать в вузы, также будут сдавать государственный выпускной экзамен (форма ГВЭ) только по двум предметам – русскому языку и математике вместо единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Выпускники, которые намерены получать высшее образование, будут сдавать ЕГЭ по предметам – от двух до четырех, которые необходимы для поступления в выбранные вузы. При этом 11-классники, поступающие в вузы, могут математику не сдавать, для них обязателен только экзамен по русскому языку в форме ЕГЭ. В этом году не будет досрочной сдачи экзаменов. Все экзаменационные мероприятия пройдут с 31 мая по 25 июня, в том числе и для выпускников прошлых лет.

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По инф. sobesednik.ru

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