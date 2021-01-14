Как Старый Новый год отмечают в разных уголках Европы?

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В России с юлианского на грегорианский календарь перешли только в 1918 году, так что традиции Старого Нового года у нас чуть больше столетия. В некоторых уголках Европы и Северной Африки она гораздо старше.
И без того небольшой швейцарский кантон Аппенцелль, целиком располагавшийся внутри другого, Санкт-Галлена, в 1597 году был по религиозному признаку разделён на два полукантона: Аппенцелль-Иннерроден и Аппенцелль-Аусерроден. Население первого, «внешнего», составили католики, а второго, «внутреннего», — протестанты. Именно в Аппенцелль-Аусерродене и продолжили праздновать Новый год по старому стилю, отказавшись переходить на григорианский календарь. В Швейцарии этот праздник известен как «Старый Сильвестр» — день памяти этого святого приходится как раз на 31 декабря.
Несмотря на то, что официально 13 января в кантоне рабочий день, большая часть предприятий и магазинов в этот день закрыты. C раннего утра на улицы городков и деревень выходят жители мужского пола от мала до велика в тяжёлых костюмах Сильвестр-Клаусов. Различаются три разновидности: покрытые лапником «лесные», «злые» со свирепыми масками и «добрые» с цветами во рту и огромными головными уборами. Участники ходят от фермы к ферме, звеня колокольчиками и распевая местную разновидность йодля. «Столица» Старого Сильвестра — деревня Урнеш в одноимённой долине.
Старый Новый год под названием «Хен Галан» («старые календы») отмечают и в долине Гуайн, что в Уэльсе, причём здесь 13 января — выходной. Небольшая община Кум-Гуайн из 200 человек в Пемброукшире празднует почти так же, как швейцарцы — песнями и колядками на валлийском языке, переходя от дома к дому, а вечером собираются в местном пабе, где варят «живое» пиво. Григорианский календарь в Соединённом Королевстве действует с 1752 года, но именно в Гуэйне воспротивились нововведениям.
13 января в Северной Македонии известно как Василица. В этот день принято танцевать вокруг больших костров и петь народные песни, отпугивая злых духов. В деревне Вевчани на юго-западе страны с 12 по 14 января устраивают карнавал, который сочетает в себе черты языческого и религиозного праздника.
Также традиция встречать Старый Новый год сохранилась в Сербии и в Черногории, где он, как и в России, связан с неприятием православной церковью перехода гражданских властей на григорианский календарь.
Берберы в Марокко, Алжире и Тунисе празднуют свой Старый Новый год под названием «йеннаер», и он тоже связан с юлианским календарём, от которого произошёл берберский. Это отсыл ещё к тем временам, когда в Римской империи существовала провинция Мавретания Цезарейская. Главным праздничным блюдом считается кускус с мясом птицы. Также едят блинчики, оладьи и блюдо «семь овощей», в котором все ингредиенты зелёного цвета. В некоторых регионах Марокко накануне йеннаера тщательно убирают дома. Затем углы посыпают смесью муки, соли и небольшого количества растительного масла и выметают, чтобы «выгнать беду».
В России с юлианского на грегорианский календарь перешли только в 1918 году, так что традиции Старого Нового года у нас чуть больше столетия. В некоторых уголках Европы и Северной Африки она гораздо старше.
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