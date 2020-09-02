ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Русская американка Марина Журавлёва: почему звезда 90-х покинула родину?
-90-
Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
«А яхту детям отдать сможешь?» Непопулярного хабаровского губернатора испытывают на доброту
2020-08-12-02-38-50
К врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву обратилась глава «Краевого центра образования» с просьбой передать центру яхту, принадлежащую правительству...
Наташа Королёва сменила имидж… но поклонникам это не понравилось
2020-08-13-17-09-59
Популярная певица Наташа Королёва поделилась с поклонниками фотографией в новом образе. Знаменитость сделала прямую челку в конце июня, но фанаты до сих пор с трудом узнают своего...
Повысят ли в России пособия по уходу за инвалидами?
2020-08-07-10-38-16
Пособие по уходу за инвалидом в размере 10 тысяч рублей могут начать выплачивать, несмотря на то, что государство не располагает такими средствами. Законопроект был внесен в Государственную думу на утверждение представителями...
Два года без Олега Табакова: как дела в его семье и театрах?
2020-08-18-04-25-05
17 августа Народному артисту СССР Олегу Табакову могло бы исполниться 85 лет. 2 года, как худрука МХТ имени А. П. Чехова нет с нами. Как изменилась жизнь его семьи?
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Как «квартирный вопрос» расстроил дружбу Садальского и Филатова
Лена Горяева, Sobesednik.ru   
02 Сентября 2020 г.
Изменить размер шрифта

Станислав Садальский и Леонид Филатов были не просто коллегами, они соседствовали. Оба купили по кооперативной однушке в доме номер 27 на Библиотечной улице. Однако Садальский захотел перебраться поближе к центру Москвы и пошёл «на поклон» в мэрию.

За что Станислав Садальский не смог простить Леонида Филатова?


— Тогда квартиры можно было приобрести по трём ценам: первая была минимальной, вторая чуть дороже, третья — коммерческая, — вспоминает актер. — Я купил по первой, квартира обошлась мне в 20 млн рублей. Это сейчас деньги, а тогда такая сумма была сущей ерундой. Прежнюю квартиру, располагавшуюся на первом этаже, Садальский сдал. И видя, в какой тесноте жил Леонид Филатов, который к тому времени уже сильно болел (актер перенёс инсульт и лишился почки), спросил, почему тот не выбьет себе жилплощадь побольше.

— Я стесняюсь, как-то неудобно, — признался Филатов.

Тогда Садальский вызвался сопровождать Филатова в мэрии. В то время столичным градоначальником был Юрий Лужков, но его в день визита артистов на месте не оказалось. Садальский и Филатов пришли в приёмную к первому заместителю мэра Борису Никольскому.

— Принимать он нас отказался. Лёня уже встал, чтобы уйти, но я упёрся и сказал, что с места не сдвинусь, хоть милицию вызывайте, — рассказывает Стас.

Артисты «оккупировали» приёмную чиновника, а тот «держал оборону» в своём кабинете. Время от времени Никольский звонил секретарше и спрашивал: «Еще сидят?». «Сидят», — вздыхала она.

Поддавшись упорству прославленных актёров, заместитель Лужкова все-таки открыл им дверь. По словам Садальского, он произнёс ярчайший монолог о гении Леонида Филатова, рассказал о его болезни, а завершении своей речи — для пущего эффекта — бухнулся перед чиновником на колени. Никольский, оценив спектакль, рассмеялся и поставил заветную подпись.

Из кабинета зама Лужкова Филатов вышел уже обладателем новой, просторной квартиры, доставшейся ему, как и Садальскому, по символической цене. Учитывая роль, которую он сыграл в решении жилищного вопроса коллеги, и свое доброе отношение к нему, Садальский ждал от Филатова приглашения на новоселье, в качестве знака признательности... Но так и не дождался.

— Лёня пригласил Михаила Горбачева с Раисой Максимовной и чиновницу Галину Мависакалян, которая мне же потом и сказала: «Неужели ты думаешь, что я поверю, будто ты бесплатно артистам помогаешь? Ты берёшь с них за это деньги!» — с досадой вспоминает Стас.

Спустя некоторое время Филатов позвонил Садальскому и пригласил его на празднование своего 50-летнего юбилея в Театре на Таганке.

— Кто у тебя на новоселье гулял, те пусть и на юбилей приходят, — ответил ему Стас.

И не пришел.

— Я очень обижен на Лёню, — признался актер в очередном видео, которое выпустил на своём канале в YouTube. Эта история для Садальского и сегодня, похоже, словно ножом по сердцу. — Сколько лет прошло, а я помню...

По инф. Sobesednik.ru

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 