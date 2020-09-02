Как «квартирный вопрос» расстроил дружбу Садальского и Филатова

Станислав Садальский и Леонид Филатов были не просто коллегами, они соседствовали. Оба купили по кооперативной однушке в доме номер 27 на Библиотечной улице. Однако Садальский захотел перебраться поближе к центру Москвы и пошёл «на поклон» в мэрию.

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— Тогда квартиры можно было приобрести по трём ценам: первая была минимальной, вторая чуть дороже, третья — коммерческая, — вспоминает актер. — Я купил по первой, квартира обошлась мне в 20 млн рублей. Это сейчас деньги, а тогда такая сумма была сущей ерундой. Прежнюю квартиру, располагавшуюся на первом этаже, Садальский сдал. И видя, в какой тесноте жил Леонид Филатов, который к тому времени уже сильно болел (актер перенёс инсульт и лишился почки), спросил, почему тот не выбьет себе жилплощадь побольше.

— Я стесняюсь, как-то неудобно, — признался Филатов.

Тогда Садальский вызвался сопровождать Филатова в мэрии. В то время столичным градоначальником был Юрий Лужков, но его в день визита артистов на месте не оказалось. Садальский и Филатов пришли в приёмную к первому заместителю мэра Борису Никольскому.

— Принимать он нас отказался. Лёня уже встал, чтобы уйти, но я упёрся и сказал, что с места не сдвинусь, хоть милицию вызывайте, — рассказывает Стас.

Артисты «оккупировали» приёмную чиновника, а тот «держал оборону» в своём кабинете. Время от времени Никольский звонил секретарше и спрашивал: «Еще сидят?». «Сидят», — вздыхала она.

Поддавшись упорству прославленных актёров, заместитель Лужкова все-таки открыл им дверь. По словам Садальского, он произнёс ярчайший монолог о гении Леонида Филатова, рассказал о его болезни, а завершении своей речи — для пущего эффекта — бухнулся перед чиновником на колени. Никольский, оценив спектакль, рассмеялся и поставил заветную подпись.

Из кабинета зама Лужкова Филатов вышел уже обладателем новой, просторной квартиры, доставшейся ему, как и Садальскому, по символической цене. Учитывая роль, которую он сыграл в решении жилищного вопроса коллеги, и свое доброе отношение к нему, Садальский ждал от Филатова приглашения на новоселье, в качестве знака признательности... Но так и не дождался.

— Лёня пригласил Михаила Горбачева с Раисой Максимовной и чиновницу Галину Мависакалян, которая мне же потом и сказала: «Неужели ты думаешь, что я поверю, будто ты бесплатно артистам помогаешь? Ты берёшь с них за это деньги!» — с досадой вспоминает Стас.

Спустя некоторое время Филатов позвонил Садальскому и пригласил его на празднование своего 50-летнего юбилея в Театре на Таганке.

— Кто у тебя на новоселье гулял, те пусть и на юбилей приходят, — ответил ему Стас.

И не пришел.

— Я очень обижен на Лёню, — признался актер в очередном видео, которое выпустил на своём канале в YouTube. Эта история для Садальского и сегодня, похоже, словно ножом по сердцу. — Сколько лет прошло, а я помню...

По инф. Sobesednik.ru

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