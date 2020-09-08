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К берегам Австралии подплыл синий кит
|По инф. rosbalt.ru
|08 Сентября 2020 г.
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К берегам Австралии вплотную подплыл синий кит — крупнейшее на Земле животное. В Сети появились фотографии и видео очевидцев.
По информации BBC News, люди редко встречаются с синими китами, поскольку те являются «затворниками» Мирового океана и предпочитают не приближаться к суше.
За неполные 100 лет это всего третье появление синего кита рядом с материком. Млекопитающее засняли возле пляжа Марубра в пригороде Сиднея.
Синие киты достигают 25 м в длину, взрослые особи весят около 100 т.
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