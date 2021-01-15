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К 800-летию Александра Невского восстановят восемь храмов его имени
По инф. Российской газеты   
15 Января 2021 г.
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В связи с 800-летием со дня рождения Александра Невского, отмечаемого в 2021 году, в России ведется реставрация восьми храмов, связанных с его именем.

К 800-летию Александра Невского восстановят восемь храмов его имени

  • Киновия (скит) Александро-Невской лавры

Как сообщает финансово-хозяйственное управление Русской православной церкви, среди восьми реставрируемых памятников архитектуры два находятся в Москве — главный учебный корпус с домовой церковью Александра Невского (1854-1871) на Большой Садовой улице и одноименная часовня на подворье Валаамского монастыря на 2-й Тверской-Ямской улице.

Несколько храмов расположены в Петербурге — киновия (скит) Александро-Невской лавры и целый ряд других объектов на территории главного монастыря северной столицы. Также ведется реставрация соборов Александра Невского в Ново-Тихвинском монастыре Екатеринбурга и Александровском монастыре села Маклаково (Московская область).

Помимо восьми храмов, носящих имя Невского, как сообщает финансово-хозяйственное управление РПЦ, в 2015 году был сформирован перечень других архитектурных объектов его имени, куда вошло 50 памятников. В 2021 году среди них реставрируются Александро-Невская церковь ансамбля «Тюремный замок» в Тобольске (Тюменская область), церковь Александра Невского в Краснослободском монастыре Мордовии, церкви в Челябинске, Ижевске (Удмуртия), Нижнем Новгороде, в селе Александровка Оренбургской области и в Красном Селе под Петербургом. Ведутся работы по сохранению церкви Михаила Архангела в деревне Кобылье Городище Псковской области у места знаменитого Ледового побоища. Одновременно в этом году начнется разработка научно-проектной документации по сохранению церкви Александра Невского в городе Псков.

Еще одиннадцать храмов, носящих имя Александра Невского, отреставрированы в предыдущие годы.

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