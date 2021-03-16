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Известные тоже платят! Сергей Безруков «ушёл» в рекламу из-за ипотеки
Газета «Культура»   
16 Марта 2021 г.
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Несколько лет назад Сергей Безруков купил просторную квартиру в Москве, для чего ему пришлось взять кредит. Об этом сам актер рассказал в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Известные тоже платят! Сергей Безруков «ушёл» в рекламу из-за ипотеки


По словам артиста, он надеется дожить до момента, когда кредит будет погашен.

— Были ипотечные каникулы, но они кончились. Когда у тебя ипотека, то ты просто работаешь на будущее. Семья надеется, что ты, как глава, не подведешь, — поделился артист.

Безруков отметил, что из-за напряженной работы ему некогда отдыхать, однако это его не пугает. «Надеюсь, что работы будет много», — подчеркнул он. И добавил, что ему даже пришлось сняться в рекламе для того, чтобы заработать денег.

— Я был противником рекламы, но жизнь заставила. А куда деваться? — заметил он.

По инф. газеты «Культура»

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