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Изнанка жизни сирот в детдомах: сексуальное насилие зашкаливает!
По инф. polit.ru   
23 Февраля 2021 г.
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В России за прошлый год количество сексуальных преступлений против несовершеннолетних воспитанников детских домов выросло в 13 раз. Об этом журналистам рассказала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

Изнанка жизни сирот в детдомах: сексуальное насилие зашкаливает!

Детский омбудсмен назвала эти цифры «страшными». Она добавила, что их еще нужно уточнять. По данным пресс-служба омбудсмена, МВД в 2020 году зафиксировало 26 подобных преступлений в учреждениях для сирот.

Кузнецова добавила, что необходимо разработать меры, которые помогут предотвратить преступления против детей в детских домах. По ее словам, она уже договорилась о работе на этом направлении с Министерством науки, Институтом психологии РАО. В рамках совместной программы они собираются готовить специалистов, которые смогут выявлять «зерна деструктивных ситуаций», заявила детский омбудсмен.

17 февраля на совещании в Общественной палате РФ Кузнецова заявила, что в организациях для детей-сирот есть нарушения, которые впоследствии могут привести к ухудшению здоровья ребенка.

По ее словам, в некоторых интернатах отсутствуют кадры и квалифицированная медицинская помощь, где воспитанников раз в полгода осматривает психиатр и целый год не приходит стоматолог. Она добавила, что в 2021 году по всей России пройдут комплексные проверки в детских интернатах.

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