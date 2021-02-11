Изменились правила выплаты пенсий умерших: получить станет легче

С 30 января 2022 года заявление на получение накопительной пенсии умершего родственника россияне смогут подать в электронном виде. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Как пояснили в Пенсионном фонде, россияне наследуют накопительную часть пенсии своих родственников после их смерти. В нее входят часть пенсионных отчислений, которые за человека выплачивают работодатели, а также доход, получаемый от вложения этих средств в различные проекты. Причем, средства накопительной части пенсии могут находиться как в государственном, так и негосударственном Пенсионном фонде. Это зависит от волеизъявления самого человека.

Сегодня для того, чтобы единовременно получить пенсионные накопления умершего родственника, правопреемникам необходимо лично обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда или МФЦ.

В следующем году заявление на эту выплату можно будет подать онлайн через портал госуслуг или в личном кабинете Пенсионного фонда.

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