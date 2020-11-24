Из Москвы в Петербург за два часа — фантастика? Реальность!

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Доехать из Москвы в Санкт-Петербург можно будет за два часа после запуска высокоскоростной магистрали (ВСМ), рассказал генеральный директор — председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров.
«Время движения по новому диаметру МЦД-3 — больше часа, порядка двух часов движение будет из Москвы в Санкт-Петербург. Вот такое „новое метро“ появится в Москве», — сравнил Белозеров МЦД и ВСМ (цитата по РИА Новости). Белозеров вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным принял участие в открытии станции «Ховрино» Октябрьской железной дороги.
Как отметил глава РЖД, открыта новая интермодальная станция, которая выполняет функции связи между районами города и разными видами транспорта. Также, рассказал Белозеров, здесь скоро появится высокоскоростное движение между Москвой и Петербургом, которое также можно назвать «диаметром» для определенной части страны, заметил Белозеров.
Время в пути по ВСМ сократится в два раза по сравнению с курсирующими сейчас «Сапсанами».
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