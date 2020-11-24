ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Как Наталья Дрожжина и Михаил Цивин построили «бизнес» на пожилых актёрах
2020-11-04-13-49-38
Тема скандалов вокруг наследства звёзд, кажется, неиссякаемая. Очередной такой разразился спустя несколько лет после смерти актёра Алексея Баталова, чья вдова оказалась жертвой хитрых...
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Сериал «Скорая помощь»: а продолжение скоро?
2020-11-17-05-30-57
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Вакцина «Спутник V» вызывает побочные эффекты у каждого седьмого
2020-10-27-09-26-13
Руководитель НИЦ имени Гамалеи, разработавшего российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург заявил, что среди согласившихся привиться препарат вызывает побочные эффекты у 15%...
В каких городах Урала самый грязный воздух?
2020-10-29-02-39-25
Наблюдение 13 городов УрФО в период с 2010 по 2019 год показало, что самый плохой воздух в Магнитогорске и Кургане.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Из Москвы в Петербург за два часа — фантастика? Реальность!
По инф. Российской газеты   
24 Ноября 2020 г.
Изменить размер шрифта

Доехать из Москвы в Санкт-Петербург можно будет за два часа после запуска высокоскоростной магистрали (ВСМ), рассказал генеральный директор — председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров.

Россияне смогут доехать из Москвы в Санкт-Петербург за два часа

«Время движения по новому диаметру МЦД-3 — больше часа, порядка двух часов движение будет из Москвы в Санкт-Петербург. Вот такое „новое метро“ появится в Москве», — сравнил Белозеров МЦД и ВСМ (цитата по РИА Новости). Белозеров вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным принял участие в открытии станции «Ховрино» Октябрьской железной дороги.

Как отметил глава РЖД, открыта новая интермодальная станция, которая выполняет функции связи между районами города и разными видами транспорта. Также, рассказал Белозеров, здесь скоро появится высокоскоростное движение между Москвой и Петербургом, которое также можно назвать «диаметром» для определенной части страны, заметил Белозеров.

Время в пути по ВСМ сократится в два раза по сравнению с курсирующими сейчас «Сапсанами».

Еще новости о транспорте в столице:

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 