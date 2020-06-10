Иван Ургант высмеял хамство Панина, назвав его «дном»

Известный телеведущий Иван Ургант прокомментировал инцидент с актёром Алексеем Паниным, устроившим «спектакль» на похоронах звезды советского кино Михаила Кокшенова.

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В вечернем шоу на Первом канале Ургант, говоря о погружении российского аппарата «Витязь» на дно Марианской впадины, упомянул Панина.

— Как выглядит глубоководный аппарат «Витязь»? Это Алексей Панин, актер, в кольчуге, скафандре и с рулеткой, — с юмором заметил Ургант, добавив, что Панин «лучше всех в нашей стране знает, что такое дно».

На прощании с Кокшеновым 7 июня в Москве появился Панин с невестой. Известный своим скандальным поведением актёр в какой-то момент начал материться и публично возмущаться из-за скопления журналистов. Он также назвал Кокшенова бездарным режиссером и деревянным актером.

По инф. rosbalt.ru

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