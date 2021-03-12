Истребитель Су-27 назвали «самым большим кошмаром НАТО»

Российский истребитель Су-27 представляет собой «самый большой кошмар НАТО». Такое суждение появилось на страницах американской прессы. И с этим сложно поспорить, согласитесь

Журнал The National Interest напоминает, что в прошлом году Су-27 неоднократно поднимались в воздушное пространство с целью перехвата и сопровождения иностранных самолетов, которые подходили к государственным рубежам РФ. В процитированной публикации отмечается, что данные истребители являются «самым большим кошмаром» Североатлантического альянса и основным компонентом российской системы ПВО.

Кроме того, издание констатировало, что Су-27 осуществляют полеты над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Черного морей. Также ВКС России задействуют истребители для сопровождения разведывательных и патрульных самолетов.

Су-27 выпустили как ответ американскому истребителю F-15. При этом российская разработка превзошла прототип и смогла обрести славу самого востребованного самолета. Сразу после ввода в эксплуатацию в 1980-х годах истребитель приняли на вооружение сразу 11 мировых армий.

Американские аналитики отметили, что Су-27 стал чрезвычайно успешным проектом России. Его характеристики продолжают сохранять ему популярность даже спустя почти сорок лет с момента создания: «Возможности Су-27 огромны. Самолет может развивать скорость до 2,35 Маха, нести до восьми ракет класса „воздух-воздух“ или множество бомб. В руках опытного пилота истребитель может выполнять невероятные трюки, многие из которых приводят в восторг зрителей авиашоу по всей России и Европе».

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По инф argumenti.ru

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