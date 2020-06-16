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История из садика: пьяная нянечка уснула в кроватке ребенка
По инф. rosbalt.ru   
16 Июня 2020 г.
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В одном из частных детских садов Екатеринбурга родители застали воспитательницу спящей пьяным сном на детской кроватке.

В Екатеринбурге пьяную нянечку детсада застали спящей в детской кроватке (видео)

Как передает E1.RU, отец одного из воспитанников детсада днем пришел проверить уход за своим ребенком в детсаду и застал детей без присмотра, а директора и воспитательницу детсада — спящей в пьяном виде на детской кроватке. Видно, что в игровой комнате при этом беспорядок, а дети расстроены. При этом, по словам родителя, вход в детсад был открыт, мужчина свободно вошел в помещение.

Мужчина обратился в полицию и сотрудники отдела по делам несовершеннолетних пришли в сад и провели с воспитательницей беседу.

В полиции Екатеринбурга ведут проверку. Владелицу ИП уже оштрафовали по ст. 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»). Родители написали заявление в прокуратуру.

Главное, чего ждут родители и мы, бабушки и дедушки, от воспитателей и нянечек - это что они будут действительно заниматься  воспитанием детей, а иначе, зачем же была сделана остановка именно в этой профессии? А спать пьяной на детской кроватке - это вообще случай вопиющий. А вот еще о возмутительных ситуациях в детсадах:

По инф. rosbalt.ru

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