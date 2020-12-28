Историку-расчленителю Соколову вынесли приговор — 12,5 лет строгого режима

В Санкт-Петербургском городском суде вынесли приговор историку Олегу Соколову, который обвиняется в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко. Суд назначил ему 12,5 лет колонии строгого режима.

Напомним, преступление произошло в начале ноября. Соколова задержали практически с поличным — его выловили из реки Мойки, а в рюкзаке, который был у ученого с собой, обнаружили отрубленные женские руки. Убитой оказалась аспирантка Анастасия Ещенко, ее связывали с Соколовым личные отношения. Выяснилось, что в девушку несколько раз выстрелили из охотничьего ружья, а затем ее тело было расчленено. Сам Соколов впоследствии заявлял, что хотел избавиться от тела, чтобы о преступлении узнали позже и он успел бы завершить дела, например, составить завещание на детей.

Причиной случившегося, как выяснили следователи, была ссора.

Смерть Анастасии Ещенко стала шоком для всей страны. Соколов — известный историк, один из зачинателей реконструкторского движения в России. Он пользовался огромным авторитетом в научном мире, читал лекции в СПбГУ.

Сам Соколов утверждал, что находился в нестабильном эмоциональном состоянии, вызванном конфликтом со своими научными оппонентами. Он прошел через психиатрическую экспертизу, которая сочла его вменяемым. В свою очередь сторона обвинения склоняется к тому, что убийство было спланированным.

Сам Соколов признал свою вину, сторона обвинения просит для него 15 лет лишения свободы, защита — восемь.

Близкие Анастасии Ещенко не будут обжаловать приговор. Изначально семья Ещенко отказалась от всех имущественных требований к Соколову, гражданский иск не заявлялся. Сторона защиты потерпевших объясняла это тем, что никакие деньги не могут вернуть девушку и близким погибшей от Соколова ничего не надо.

Родители Анастасии нашли в себе силы поговорить со следователями, но в судебном процессе они не участвовали. В стадии судебного следствия в Октябрьском районном суде Петербурга выступал брат девушки.

Но на оглашение приговора родители приехали. Они без эмоций выслушали вердикт суда.

Мы подробно рассказывали об истории, которая шокировала многих. Напомним некоторые заголовки:

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