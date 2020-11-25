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Историку Дмитриеву продлили арест до февраля следующего года
По инф. polit.ru   
25 Ноября 2020 г.
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Суд до 27 февраля 2021 года продлил арест главе карельского «Мемориала» историку Юрию Дмитриеву. Его обвиняют в изготовлении детской порнографии, хранении оружия и развратных действиях по отношению к своей падчерице.

Суд продлил арест историку Дмитриеву до февраля следующего года

Издание ссылается на защитника стороны потерпевших Игоря Перова.

Сегодня Петрозаводский городской суд заново начал рассматривать дело историка Дмитриева — предыдущий оправдательный приговор по трем статьям был отменен.

29 сентября Верховный суд Карелии при рассмотрении жалобы на приговор главе карельского «Мемориала» Юрию Дмитриеву увеличил срок лишения свободы с 3,5 до 13 лет, историка обвинили в действиях сексуального характера по отношению к приемной дочери.

Если бы предыдущее решение суда осталось в силе, Юрий Дмитриев мог бы выйти на свободу в ноябре текущего года.

Дело против Юрия Дмитриева возбудили в 2016 году. Его обвинили в изготовлении порнографии и развратных действиях в отношении его несовершеннолетней приемной дочери.

По версии следствия, с 2008 по 2015 год Дмитриев фотографировал свою дочь в обнаженной и изготовлял порнографические материалы. Cам историк сообщал, что делал фотографии дочери раз в месяц, чтобы наблюдать за ее физическим развитием. Когда девочка подросла, он перестал это делать.

В 2017 году ему предъявили новое обвинение — в незаконном хранении огнестрельного оружия.

5 апреля 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева по статьям о порнографии и развратных действиях, но приговорил к 2,5 годам ограничения свободы за хранение оружия.

14 июня того же года Верховный суд Карелии по итогам рассмотрения апелляционных жалоб и представлений прокуратуры отменил приговор первой инстанции и направил уголовное дело на новое рассмотрение.

22 июля Петрозаводский городской суд признал историка виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью, но приговорил главу карельского отделения «Мемориала» к относительно небольшому для такой статьи сроку — 3,5 годам колонии. Прокурор просил для Дмитриева 15 лет заключения. Приговор оспорили все стороны процесса. Незадолго до рассмотрения апелляции 250 ученых, правозащитников, деятелей культуры и журналистов подписали открытое письмо председателю Верховного суда Карелии Анатолию Наквасу с просьбой передать дело историка Юрия Дмитриева в суд любого другого региона, однако оно осталось без реакции.

  • «Мемориал» называет дело против Дмитриева политическим и связанным с его профессиональной деятельностью. За годы работы историк нашел более 55 тыс. имен погибших и пострадавших от репрессий.

Polit.ru

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