Историк Соколов отказался признать умысел в убийстве аспирантки

Экс-преподаватель СПбГУ Олег Соколов полностью признал вину в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Подсудимый заявил, что раскаивается в совершении преступления, но не считает его умышленным.

Он добавил, что не разбирается в тонкостях юридической квалификации.

«Я мог сделать это только в состоянии полного умопомрачения, которое было связано с дикими, чудовищными оскорблениями моих детей», — заявил историк.

Соколов назвал события преступления спонтанными, неконтролируемыми и непредвиденными, «деянием в состоянии полной потери контроля над собой».

Напомним, Олега Соколова обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, с которой они состояли в романтических отношениях. По данным следствия, экс-преподаватель СПбГУ в ходе ссоры на почве ревности 8 ноября 2019 года выстрелил в девушку три раза, расчленил тело и пытался избавиться от останков в реке Мойке.

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По инф. rosbalt.ru

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