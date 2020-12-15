Историк Соколов отказался признать умысел в убийстве аспирантки

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Главным персонажем Людмилы Мызниковой стала Оксана из легендарной картины «Вечера на хуторе близ Диканьки». После этого фильма начинающая актриса получила небывалую славу, но повторить ошеломляющий успех так и не...
Экс-преподаватель СПбГУ Олег Соколов полностью признал вину в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Подсудимый заявил, что раскаивается в совершении преступления, но не считает его умышленным.
Он добавил, что не разбирается в тонкостях юридической квалификации.
«Я мог сделать это только в состоянии полного умопомрачения, которое было связано с дикими, чудовищными оскорблениями моих детей», — заявил историк.
Соколов назвал события преступления спонтанными, неконтролируемыми и непредвиденными, «деянием в состоянии полной потери контроля над собой».
Напомним, Олега Соколова обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, с которой они состояли в романтических отношениях. По данным следствия, экс-преподаватель СПбГУ в ходе ссоры на почве ревности 8 ноября 2019 года выстрелил в девушку три раза, расчленил тело и пытался избавиться от останков в реке Мойке.
Собрать новогодний стол в среднем по России будет стоить 5,7 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании федерального сервиса доставки продуктов «Сбермаркет» и сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру».
Главу российского государства Владимира Путина уже не первый десяток лет принято считать человеком, без которого в стране в буквальном смысле нельзя «расшевелить» ни один процесс. Но так ли это на самом деле?
Обычно дачниками становятся по желанию. А ту на Яндекс Дзен нашелся канал про дачников поневоле. Почему так? Может, принуждал кто их силой? Наверное, нет. А судя по визитке перед записями, просто у людей, которые стали использовать дом без удобств в городе под дачу, не было опыта в садоводстве и огородничестве. И на канале «Два дачника поневоле» как раз разговор ведется об их победах, находках и ошибках на этом поприще.
Поклонники известной актрисы Елены Кондулайнен продолжают следить за состоянием её здоровья. Напомним, что летом этого года 62-летней актрисе стало плохо прямо во время застолья. Ей вызвали врача, и после госпитализации выяснилось, что у неё случился инсульт.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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