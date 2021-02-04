Испанцы попробуют работать всего четыре дня в неделю

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
В Испании правительство утвердило пилотный проект эксперимента с изменением нормативов трудовой недели.
В эксперименте длинною в три года примут участие компании, которые согласны перевести своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. При этом не будет проводится сокращение заработной платы.
Каждая из организаций взамен получит 50 миллионов евро для компенсации затрат на первых этапах. С годами финансовая помощь будет сокращаться. В ближайшее время авторы законопроекта от левоцентристской партии Más País намерены обсудить с Министерством промышленности, какие специалисты в первую очередь будут введены в эксперимент.
Критики проекта утверждают, что идея экономически провальная, но в Más País напоминают, что сто лет назад таким же недостижимым казался переход на пятидневку.
А вот что наш портал рассказывал об идее ввести четырехдневку в России:
Василий Шуров, лечащий врач ушедшей из жизни почти два года назад певицы Юлии Началовой, рассказал, что именно стало причиной ее смерти. Напомним, артистка умерла 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет из-за воспалительного процесса.
Культурный Интернет продолжает зазывать нас интересными онлайн-трансляциями. Сегодня к музыкальному концерту и сказочной истории присоединится кое-что необычное – ночной зоопарк, наполненный животными, предпочитающими густую тьму яркому свету дня.
Россия уже близка к рубежу, когда в регионах начнётся снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией; сейчас страна находится на плато и число инфицирований снижается, заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
Международная группа ученых обнаружила миниатюрный вид хамелеонов рода Brookesia, обитающий в горных тропических лесах на севере Мадагаскара. По словам исследователей, он оказался не только самым маленьким хамелеоном, но и самым мелким из всех известных высших позвоночных.
Когда тебе 50 плюс, это не повод не выглядеть модно и стильно. Всеми своими снимками в приложении Instagram такой посыл подтверждает прекрасная дама по имени Ирис. В своей визитке она отметила Кельн, и поэтому вероятно, что проживает Ирис в Германии. Тем более и посты свои пишет женщина на немецком языке. Так что нет повода думать иначе.
В Хабаровском крае, где с середины января наблюдаются перебои с топливом, бензин начнут продавать по карточкам. Об этом сообщил журналистам во вторник зампред правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.
Экологические активисты рассказали, что в Челябинске воздух за последние годы стал чище, и произошло это из-за рекультивации городской свалки. И пусть изменения минимальные – дело сдвинулось с мертвой точки.
Работающие петербуржцы старше 65 лет, у которых нет возможности организовать свою работу в дистанционном режиме, имеют право получить больничный лист с 1 по 14 февраля и с 15 по 28 февраля. Гражданам не надо обращаться в медицинскую организацию и заполнять какие-либо документы. Все сведения предоставляет в ФСС работодатель.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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