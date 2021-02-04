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Испанцы попробуют работать всего четыре дня в неделю
По инф. sobesednik.ru   
04 Февраля 2021 г.
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В Испании правительство утвердило пилотный проект эксперимента с изменением нормативов трудовой недели.

В Испании начнут трехлетний эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В эксперименте длинною в три года примут участие компании, которые согласны перевести своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. При этом не будет проводится сокращение заработной платы.

Каждая из организаций взамен получит 50 миллионов евро для компенсации затрат на первых этапах. С годами финансовая помощь будет сокращаться. В ближайшее время авторы законопроекта от левоцентристской партии Más País намерены обсудить с Министерством промышленности, какие специалисты в первую очередь будут введены в эксперимент.

Критики проекта утверждают, что идея экономически провальная, но в Más País напоминают, что сто лет назад таким же недостижимым казался переход на пятидневку.

А вот что наш портал рассказывал об идее ввести четырехдневку в России:

По инф. sobesednik.ru

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