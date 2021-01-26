Испанский суд отпустил на свободу «русскую мафию»

Суд в Испании освободил последних четырех ранее задержанных фигурантов по делу о «русской мафии». Месяц назад по этому же делу полиция задержала 23 человека, операцию называли крупнейшей за последние 10 лет.

Однако, все четверо (среди них адвокат Алексей Широков, названный местной прессой «королем отмывания») остаются в статусе подозреваемых, им запрещено покидать страну.

16 декабря Национальная полиция Испании задержала 23 человека по подозрению в отмывании денег «русской мафии».

Полиция называет это крупнейшей операцией против мафии с Востока Европы за последние десять лет. Следователи считают, что задержанные занимали высокие должности в иерархии мафии, они занимались коррупцией и внедрялись в государственные институты.

«Организация планировала контролировать ключевые секторы испанской экономики и проникнуть в государственные учреждения — при помощи юристов, чиновников, политиков, бизнесменов и компьютерных хакеров», — заявили в Национальной полиции.

Испанская полиция рассказала, что ведет расследование с 2013 года. Тогда следователи выяснили, что «русская мафия усилила свою активность в Испании, используя ее в качестве отправной точки для отмывания денег преступных организаций из стран бывшего Советского Союза, инвестируя деньги, полученные за счет преступной деятельности по всему миру, в бизнес» в Испании.

В 2016 году в Испании был выписан международный ордер на арест 12 человек по другому делу о «русской мафии». Тогда Россия отказалась выдавать депутата Госдумы Резника, который был среди обвиняемых. Но в 2018 году Национальная судебная коллегия Испании оправдала всех обвиняемых по этому делу.

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Polit.ru

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