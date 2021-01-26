ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Гороскоп на 2021 год
-2021-
11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Кому из знаков зодиака больше всего повезет в год Быка?
2021-01-02-14-01-37
Новый год сложится удачно для людей, которые умеют удерживать имеющиеся ресурсы и не боятся перемен во внешнем мире, рассказала астролог Ксения Шахова.
Новый виток скандала: Навальный бросает президенту Путину шокирующее обвинение
2021-01-20-01-56-47
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального  — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Годовые зарплаты Миллера и Грефа — суммы, которые страшно даже представить
2021-01-13-01-16-57
Журналистам удалось узнать, сколько зарабатывают главы «Газпрома» и «Сбербанка».
Стало известно о завещании создателя «Ералаша» Бориса Грачевского
2021-01-15-13-23-31
Создатель и худрук «Ералаша» Борис Грачевский, скончавшийся 14 января от коронавируса на 72-м году жизни, оставил всё нажитое своей последней молодой жене и маленькому...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Испанский суд отпустил на свободу «русскую мафию»

По инф. polit.ru   
26 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

Суд в Испании освободил последних четырех ранее задержанных фигурантов по делу о «русской мафии». Месяц назад по этому же делу полиция задержала 23 человека, операцию называли крупнейшей за последние 10 лет.

В Испании суд освободил задержанных по делу о «русской мафии»

Однако, все четверо (среди них адвокат Алексей Широков, названный местной прессой «королем отмывания») остаются в статусе подозреваемых, им запрещено покидать страну.

16 декабря Национальная полиция Испании задержала 23 человека по подозрению в отмывании денег «русской мафии».

Полиция называет это крупнейшей операцией против мафии с Востока Европы за последние десять лет. Следователи считают, что задержанные занимали высокие должности в иерархии мафии, они занимались коррупцией и внедрялись в государственные институты.

  • «Организация планировала контролировать ключевые секторы испанской экономики и проникнуть в государственные учреждения — при помощи юристов, чиновников, политиков, бизнесменов и компьютерных хакеров», — заявили в Национальной полиции.
  • Испанская полиция рассказала, что ведет расследование с 2013 года. Тогда следователи выяснили, что «русская мафия усилила свою активность в Испании, используя ее в качестве отправной точки для отмывания денег преступных организаций из стран бывшего Советского Союза, инвестируя деньги, полученные за счет преступной деятельности по всему миру, в бизнес» в Испании.

В 2016 году в Испании был выписан международный ордер на арест 12 человек по другому делу о «русской мафии». Тогда Россия отказалась выдавать депутата Госдумы Резника, который был среди обвиняемых. Но в 2018 году Национальная судебная коллегия Испании оправдала всех обвиняемых по этому делу.

  • Сводка происшествий на нашем портале для пожилых - по ссылке.

Polit.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 