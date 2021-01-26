Испанский суд отпустил на свободу «русскую мафию»

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Суд в Испании освободил последних четырех ранее задержанных фигурантов по делу о «русской мафии». Месяц назад по этому же делу полиция задержала 23 человека, операцию называли крупнейшей за последние 10 лет.
Однако, все четверо (среди них адвокат Алексей Широков, названный местной прессой «королем отмывания») остаются в статусе подозреваемых, им запрещено покидать страну.
16 декабря Национальная полиция Испании задержала 23 человека по подозрению в отмывании денег «русской мафии».
Полиция называет это крупнейшей операцией против мафии с Востока Европы за последние десять лет. Следователи считают, что задержанные занимали высокие должности в иерархии мафии, они занимались коррупцией и внедрялись в государственные институты.
«Организация планировала контролировать ключевые секторы испанской экономики и проникнуть в государственные учреждения — при помощи юристов, чиновников, политиков, бизнесменов и компьютерных хакеров», — заявили в Национальной полиции.
Испанская полиция рассказала, что ведет расследование с 2013 года. Тогда следователи выяснили, что «русская мафия усилила свою активность в Испании, используя ее в качестве отправной точки для отмывания денег преступных организаций из стран бывшего Советского Союза, инвестируя деньги, полученные за счет преступной деятельности по всему миру, в бизнес» в Испании.
В 2016 году в Испании был выписан международный ордер на арест 12 человек по другому делу о «русской мафии». Тогда Россия отказалась выдавать депутата Госдумы Резника, который был среди обвиняемых. Но в 2018 году Национальная судебная коллегия Испании оправдала всех обвиняемых по этому делу.
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Сотрудник администрации Норильска задержан в рамках расследования уголовного дела о халатности, повлекшей по неосторожности смерть нескольких человек. Речь идет о сходе лавины в Норильске, унесшей жизнь семьи из трех человек.
Суд в Испании освободил последних четырех ранее задержанных фигурантов по делу о «русской мафии». Месяц назад по этому же делу полиция задержала 23 человека, операцию называли крупнейшей за последние 10 лет.
Ботаники разработали план сохранения удивительного цветка — аморфофаллуса титанического (Amorphophallus titanum), известного также под названиями «арум титан» и «трупный цветок». Для этого они применят племенные книги подобные тем, что уже давно используют животноводы.
Авария за неделю до Нового года на одной из трасс Красноярского края перечеркнула жизнь одной из россиянок на "до" и "после": полученная травма лица оказалась настолько сильной, что его пришлось собирать буквально по кусочкам.
Соавтор книги Криса Хатчинса «Путин» Александр Коробко в интервью «Царьграду» подтвердил, что дворец под Геленджиком, о котором рассказывалось в расследовании Алексея Навального, действительно был преподнесен президенту как презент. Отметим, что этот дворец, по сути, стал чуть ли не самым популярным объектом Краснодарского края и уже даже появился на картах Apple.
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54-летняя женщина, которую походя ударил ногой в живот сотрудник правоохранительных органов в полной экипировке и дубинкой в руках, находится в больнице в бессознательном состоянии. Инцидент произошел в Петербурге 23 января, на акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального.
Оппозиционер Алексей Навальный написал обращение к сторонникам из СИЗО, которое появилось на его странице в Instagram. В нем он «на всякий случай» предупредил, что не планирует «вешаться на оконной решетке, а также вскрывать себе вены».
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Крупную партию продуктов из Литвы уничтожили в Калининградской области. Ликвидации подлежало более 20 тонн овощей, фруктов и орехов. Напомним, кощунственное продовольственное эмбарго продлили до конца 2021 года...
В Северной столице задержаны две женщины, которые под видом работников Пенсионного фонда или соцслужбы крали у пенсионеров их накопления. В том числе у блокадницы они похитили денежную компенсацию, полученную ею от Германии.
23 января во всех регионах люди вышли в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального — и против действующей власти. Размах акции получился небывалый, общее число протестующих в России составило минимум 250 тысяч человек. Правда, в Кремле посчитали, что это мало. Задержания, к слову, оказались также массовыми за последнее время — свыше 3 тысяч человек. Заметим, что сподвижники Навального надеются, что эта акция не последняя... (А еще это звоночек того, что настроения в обществе накаляются год от года, и не замечать этого невозможно. Люди не боятся высказывать свое мнение - когда оно идет вразрез с позицией власти! И ведь это не только молодежь, но и пожилые люди. - прим. МГ.)
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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