Иркутский этнограф подарила Владимиру Путину книгу про медведя

Директор Иркутского регионального центра русского языка, фольклора и этнографии Галина Медведева подарила президенту РФ Владимиру Путину книгу «Медведь в русской традиционной культуре Восточной Сибири», над которой работала 30 лет.

Как сообщается на сайте Кремля, об этом иркутский этнограф сказала главе государства во время вручения Госпремий, обладательницей одной из которых стала.

– Хочется выразить слова благодарности и в адрес носителей традиционной культуры, наших рассказчиков, – отметила она. – Без них наш «Словарь говоров русских старожилов Байкальской Сибири» не состоялся бы. А это тысячи и тысячи простых людей, большинство из них – потомки тех самых пашенных крестьян, которые когда‑то быстро и навсегда решили вопрос: быть ли Сибири японской, китайской, английской или русской. Я должна сказать, что за весь период собирательской деятельности, а это почти 40 лет, мы исследовали народные слова, собирали. И нами было обследовано, уточню, около 1500 селений и деревень, которые расположены в Иркутской области, в Красноярском крае, в Забайкалье, Республике Бурятии, Саха (Якутии).

Галина Медведева также подчеркнула, что «Словарь говоров русских старожилов Байкальской Сибири» издается только в Иркутской области, хотя собирался в нескольких сибирских регионах.

– К сожалению, в остальных регионах, где также проходили полевые изыскания, до сих пор не издано ни одного тома словаря, несмотря на обращения граждан с просьбой выслать хотя бы одну книгу на село с рассказами их бабушек и дедушек, – отметила этнограф. – Эта просьба представляется особенно актуальной именно сегодня, когда, к счастью, в обществе усиливается интерес к малой родине, к традиционным духовным ценностям. И в этом вопросе нам бы, конечно, очень хотелось, Владимир Владимирович, видеть Вашу поддержку.

Напоследок она сообщила, что приготовила подарок президенту:

– Я бы хотела подарить Вам книгу, над которой мне пришлось трудиться более 30 лет. Книга под названием «Медведь в русской традиционной культуре Восточной Сибири». Основана исключительно на живых рассказах охотников, которые проживают от Енисея до Камчатки, от Ледовитого океана до границы с Монголией и с Китаем на юге.

По инф. Телеинформа

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