Иркутский этнограф подарила Владимиру Путину книгу про медведя

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Директор Иркутского регионального центра русского языка, фольклора и этнографии Галина Медведева подарила президенту РФ Владимиру Путинукнигу «Медведь в русской традиционной культуре Восточной Сибири», над которой работала 30 лет.
– Хочется выразить слова благодарности и в адрес носителей традиционной культуры, наших рассказчиков, – отметила она. – Без них наш «Словарь говоров русских старожилов Байкальской Сибири» не состоялся бы. А это тысячи и тысячи простых людей, большинство из них – потомки тех самых пашенных крестьян, которые когда‑то быстро и навсегда решили вопрос: быть ли Сибири японской, китайской, английской или русской. Я должна сказать, что за весь период собирательской деятельности, а это почти 40 лет, мы исследовали народные слова, собирали. И нами было обследовано, уточню, около 1500 селений и деревень, которые расположены в Иркутской области, в Красноярском крае, в Забайкалье, Республике Бурятии, Саха (Якутии).
Галина Медведева также подчеркнула, что «Словарь говоров русских старожилов Байкальской Сибири» издается только в Иркутской области, хотя собирался в нескольких сибирских регионах.
– К сожалению, в остальных регионах, где также проходили полевые изыскания, до сих пор не издано ни одного тома словаря, несмотря на обращения граждан с просьбой выслать хотя бы одну книгу на село с рассказами их бабушек и дедушек, – отметила этнограф. – Эта просьба представляется особенно актуальной именно сегодня, когда, к счастью, в обществе усиливается интерес к малой родине, к традиционным духовным ценностям. И в этом вопросе нам бы, конечно, очень хотелось, Владимир Владимирович, видеть Вашу поддержку.
Напоследок она сообщила, что приготовила подарок президенту:
– Я бы хотела подарить Вам книгу, над которой мне пришлось трудиться более 30 лет. Книга под названием «Медведь в русской традиционной культуре Восточной Сибири». Основана исключительно на живых рассказах охотников, которые проживают от Енисея до Камчатки, от Ледовитого океана до границы с Монголией и с Китаем на юге.
Кадры страшной аварии на Садовом кольце – искорёженная машина с несчастным водителем (тогда ещё живым), взлохмаченный пьяный виновник, блуждающий по проезжей части, ещё ничего не понимающий, – отодвинули на второй план репортажи о коронавирусе и о небывалых волнениях, поставивших на колени Соединённые Штаты. В обсуждении случившегося публика разделилась на две неравные части, что тотчас отразилось в Сети, а потом в теле- и радиоэфире и на газетных страницах. Почему такой яростный резонанс?
Директор Иркутского регионального центра русского языка, фольклора и этнографии Галина Медведева подарила президенту РФ Владимиру Путину книгу «Медведь в русской традиционной культуре Восточной Сибири», над которой работала 30 лет.
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