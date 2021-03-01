Ирина Хакамада о жизни с мужем: «Мы сентиментальны, как все жестокие люди»

65-летняя Ирина Хакамада поделилась секретами молодости, «собственного дзена» и назвала способы, которые помогают ей в этом: делать только то, что нравится, заниматься спортом, ощущать своё либидо, уметь удивляться и жить в моменте, не думая о прошлом и будущем.

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– Если не хочу готовить – не буду, но я это люблю: включаю ненавязчивый сериал и с удовольствием занимаюсь приготовлением вкусных блюд, – объясняет Ирина, как превратить рутинную работу в праздник.

Еще Хакамада занимается спортом последние 30 лет и уверяет, что получает удовольствие от движения, а главное – видит результат: тело подчиняется и не подводит, в том числе и в сексе. Ирина придерживается мнения, что у женщины «вечное» либидо, но зависит всё от партнёра – если он «плох», то какой бы сексуальной ни была дама, союз обречён на провал.

По происхождению Хакамада японка. По её версии, этой нации «чужды слёзы», однако она относит себя к разряду людей сентиментальных и часто при просмотре фильмов, когда слёзы вот-вот подкатят к глазам, они с мужем смеются: «Мы сентиментальны, как все жестокие люди».

Ирина Хакамада признается, что всякий раз просыпается с ощущением «праздника», ведь впереди любимая тёплая вода с лимоном, новый день и «её сигарета».

– Главная любовь моей жизни – это я, это любовь к этой короткой жизни, которую я хочу прожить, и хочу, чтобы всё было в кайфе. А нафига всё остальное-то?, – резюмирует Хакамада, ставшая героиней выпуска «Вторая молодость», который вышел в рамках серии документальных фильмов «Совсем другие» на онлайн-платформе ivi.

По инф. Sobesednik.ru

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