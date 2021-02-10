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Иосиф Пригожин переболел коронавирусом в тяжёлой форме
По инф. rosbalt.ru   
10 Февраля 2021 г.
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Продюсер Иосиф Пригожин, недавно отдыхавший вместе с супругой, певицей Валерией, в ОАЭ, признался, что переболел коронавирусом.

Иосиф Пригожин переболел коронавирусом в тяжёлой форме


По его словам, они с женой заболели в Дубае, у него была тяжелая форма COVID, а Валерия смогла перенести коронавирус легко, «практически на ногах». Пригожин в своем Instagram рассказал, что его привезли в больницу в Дубае в очень тяжелом состоянии. При этом, как отмечает продюсер, изначально он чувствовал себя неплохо и думал, что идет на поправку, но внезапно начал задыхаться.

«И вот тут начался кошмар. Состояние ухудшалось с каждой минутой, меня подключили к кислороду. Дальше я уже плохо себя помню», — написал Пригожин, добавив, что у него «болезнь развивалась по самому плохому сценарию».

Продюсер признался, что перенес «8 дней ада», но выжил благодаря врачам и поддержке близких.

Муж Валерии выложил в соцсети фото из больницы и рассказал, что после того, как самостоятельно встал с больничной койки, расплакался от счастья из-за того, что способен «просто жить».

По инф. rosbalt.ru

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