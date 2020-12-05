Иосиф Пригожин объяснился за отдых в Дубае во время пандемии

Продюсер Иосиф Пригожин дал отпор критикам, осудившим его за отдых в Дубае в период пандемии. Супруг певицы Валерии ранее не раз жаловался на безденежье у артистов из-за ситуации с коронавирусом.

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Пригожин в интервью YouTube-каналу «Редакция» подтвердил, что отдыхал с женой в Дубае с середины октября. По его словам, ничего особенного в этом он не видит, а на отдых он заработал: «Начнем с того, что мне все-таки 51 год, я давно живу на свете». «Было бы глупо, если бы я проработал всю свою сознательную жизнь, и у меня не было возможности отдохнуть в Дубае», — добавил продюсер.

Муж Валерии также пояснил, что жаловался на проблемы с деньгами, выражая общее негодование других артистов и представителей отрасли развлечений.

По инф. rosbalt.ru

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