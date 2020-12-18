ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Разгадан еще один секрет Путина — почему он не носит очки
2020-12-04-11-40-27
Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Сериал «Скорая помощь»: а продолжение скоро?
2020-11-17-05-30-57
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Экс-редактор «Жить здорово» рассказал о «неадекватности» Елены Малышевой
2020-12-15-02-49-52
Бывший редактор «Жить здорово» рассказал о работе с известной телеведущей Еленой Малышевой, закрытие программы которой обсуждают в последние дни в Сети.
Кому пенсия в декабре придет сразу за два месяца?
2020-11-30-04-18-51
График выплаты пенсий может измениться из-за новогодних праздников.
«Проклятая» роль Людмилы Мызниковой
2020-11-23-16-55-22
Главным персонажем Людмилы Мызниковой стала Оксана из легендарной картины «Вечера на хуторе близ Диканьки». После этого фильма начинающая актриса получила небывалую славу, но повторить ошеломляющий успех так и не...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Инвалида держали в рабстве и заставляли попрошайничать. Увы, дело это не редкое...

По инф. Российской газеты   
18 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

Из студии в Новом Девяткино полицейские спасли безногого мужчину, который с августа находился в рабстве. Его держали взаперти и заставляли просить милостыню.

Инвалида держали в рабстве и заставляли попрошайничать. Увы, дело это не редкое...

Известно, что мужчину удерживали цыгане и насильно требовали его собирать милостыню с горожан. О всей истории стало известно благодаря неравнодушным волонтерам, которые назвали точный адрес, где удерживают инвалида. Более того, по сообщениям активистов, цыгане шантажировали таким образом еще одного несчастного.


– В квартире, находящейся в одном из домов в деревне Новое Девяткино, обнаружили мужчину без ног и молодую девушку с грудным ребенком, которую подозревают в противоправной деятельности. Инвалид рассказал, что ему 42 года. По его словам, он бывший десантник из Нижнего Новгорода, подорвавшийся на мине. Как признался мужчина, в прошлый день ВДВ его напоили в баре, а потом силой вывезли в эту квартиру, – делятся подробностями истории в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Накануне, когда мужчину оставили одного в студии, он через окно позвал на помощь. Его услышала прохожая, которая и вызвала полицию.

К сожалению, очень часты инвалиды становятся заложниками недобросовестных людей и попадают от них в зависимость. Выпутаться из этого клуба бывает сложно, а порой - решительно невозможно. Хорошо, что герой этой истории благодаря общественной огласке выбрался из плена. Но сколько таких инвалидов на улицах других городов?.. Уж конечно, не мало...

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 