Инвалида держали в рабстве и заставляли попрошайничать. Увы, дело это не редкое...

Из студии в Новом Девяткино полицейские спасли безногого мужчину, который с августа находился в рабстве. Его держали взаперти и заставляли просить милостыню.

Известно, что мужчину удерживали цыгане и насильно требовали его собирать милостыню с горожан. О всей истории стало известно благодаря неравнодушным волонтерам, которые назвали точный адрес, где удерживают инвалида. Более того, по сообщениям активистов, цыгане шантажировали таким образом еще одного несчастного.





– В квартире, находящейся в одном из домов в деревне Новое Девяткино, обнаружили мужчину без ног и молодую девушку с грудным ребенком, которую подозревают в противоправной деятельности. Инвалид рассказал, что ему 42 года. По его словам, он бывший десантник из Нижнего Новгорода, подорвавшийся на мине. Как признался мужчина, в прошлый день ВДВ его напоили в баре, а потом силой вывезли в эту квартиру, – делятся подробностями истории в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Накануне, когда мужчину оставили одного в студии, он через окно позвал на помощь. Его услышала прохожая, которая и вызвала полицию.

К сожалению, очень часты инвалиды становятся заложниками недобросовестных людей и попадают от них в зависимость. Выпутаться из этого клуба бывает сложно, а порой - решительно невозможно. Хорошо, что герой этой истории благодаря общественной огласке выбрался из плена. Но сколько таких инвалидов на улицах других городов?.. Уж конечно, не мало...

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