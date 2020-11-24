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Инвалид затопил соседей, чтобы вызвать соцработника
По инф. Российской газеты   
24 Ноября 2020 г.
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Камчатские следователи заинтересовались историей одинокого инвалида, который затопил соседей, чтобы привлечь внимание соцслужб.

На Камчатке инвалид затопил соседей, чтобы вызвать соцработника

72-летний одинокий мужчина проживает в Петропавловске-Камчатском на улице Космической.

Социальный работник перестала ходить к нему после 11 ноября. Пенсионер очень плохо передвигается, страдает деменцией. Оставшись без продуктов и медикаментов, 17 ноября он открыл воду в ванной и только так — затопив соседей — смог привлечь к себе внимание.

В краевом министерстве социального благополучия и семейной политики после происшествия пообещали направить мужчине соцработника.

«Следователи проведут комплекс проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Камчатскому краю.

Возникает вопрос - неужели герой этой истории никаким другим способом не мог сообщить о том, что нуждается в продуктах и лекарствах? Ведь соседи, которых мужчина затопил, не виноваты в произошедшем, а убытки понесли, наверняка, значительные. Но не будем судить, а лучше зададимся вопросом о работе соцслужб: почему так невнимательно относятся там к подопечным?..

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