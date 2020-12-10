ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Сериал «Скорая помощь»: а продолжение скоро?
2020-11-17-05-30-57
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Разгадан еще один секрет Путина — почему он не носит очки
2020-12-04-11-40-27
Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Сериал «Перевал Дятлова» обернулся скандалом: недовольны семьи погибших
2020-11-17-12-05-03
Сестра Игоря Дятлова и родные других погибших на севере Свердловской области в 1959 году готовят иск в суд к авторам сериала о трагедии.
События сферы азарта: новые слоты от Playson и Wazdan, лотереи в Латвии и Киргизии и новости от 777igra.com
-playson-wazdan-
Мир азарта представлен многочисленными наземными заведениями и виртуальными клубами, к примеру, 777igra.com/ru/. Для последних работают множество разработчиков игорных продуктов. Один из них – Playson, который представил два новых...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Илья Авербух развеял слухи о своей тайной свадьбе
По инф. argumenti.ru   
10 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

Поклонники знаменитого фигуриста, тренера и хореографа Ильи Авербуха и его возлюбленной, актрисы Лизы Арзамасовой, пристально следят за их отношениями.

Илья Авербух развеял слухи о своей тайной свадьбе


На днях, после того, как актриса опубликовала в Инстаграм фотографию с колечком на безымянном пальце правой руки и поставила под снимком хэштег #6декабря и эмодзи в виде сердечка, ее подписчики начали гадать: или Илья Авербух сделал звезде «Папиных дочек» предложение… или они уже поженились.

Авербух опроверг слухи о тайной свадьбе или венчании с Елизаветой и пообещал, что как только в их жизни появятся изменения, когда им «будет, что сказать по этому вопросу», они обязательно это сделают.

— У нас с Лизой все хорошо! Наши отношения продолжают счастливо развиваться, но никаких тайных свадеб и венчаний не было! — пояснил фигурист.

По инф. argumenti.ru

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 