Илья Авербух развеял слухи о своей тайной свадьбе

Поклонники знаменитого фигуриста, тренера и хореографа Ильи Авербуха и его возлюбленной, актрисы Лизы Арзамасовой, пристально следят за их отношениями.

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На днях, после того, как актриса опубликовала в Инстаграм фотографию с колечком на безымянном пальце правой руки и поставила под снимком хэштег #6декабря и эмодзи в виде сердечка, ее подписчики начали гадать: или Илья Авербух сделал звезде «Папиных дочек» предложение… или они уже поженились.

Авербух опроверг слухи о тайной свадьбе или венчании с Елизаветой и пообещал, что как только в их жизни появятся изменения, когда им «будет, что сказать по этому вопросу», они обязательно это сделают.

— У нас с Лизой все хорошо! Наши отношения продолжают счастливо развиваться, но никаких тайных свадеб и венчаний не было! — пояснил фигурист.

По инф. argumenti.ru

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