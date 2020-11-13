Илона Маска очень удивили результаты тестов на коронавирус

Основатель компании «SpaceX» Илон Маск за один день сдал несколько тестов на коронавирус и получил разные результаты.

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— Какая-то чушь происходит. Сегодня я четыре раза тестировался на COVID-19. Два теста оказались отрицательными, а два — положительными, — рассказал он в своем Твиттере.

При этом, отметил миллиардер, в клинике использовали одно и то же оборудование.

По инф. rosbalt.ru

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