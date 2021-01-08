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Илон Маск стал самым богатым в мире человеком
|По инф. rosbalt.ru
|08 Января 2021 г.
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Глава Tesla Илон Маск стал самым богатым человеком в мире после того, как 7 января выросла биржевая стоимость акций его компании.
Таким образом, он обошел по величине состояния основателя Amazon Джеффа Безоса, который долгое время лидировал в списке богачей. Состояние Маска оценивается в более чем 185 миллиардов долларов.
Также сообщалось, что согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index, Маск находился на втором месте среди самых богатых людей планеты, отставая от возглавляющего список Безоса всего на 3 миллиарда долларов.
Тот факт, что самые богатые люди мира могут богатеть или беднеть на несколько миллиардов долларов буквально за считанные часы, не является новым. Лишь летом прошлого года тот же Безос буквально за день стал богаче сразу на 13 миллиардов благодаря скачку стоимости акций Amazon сразу на 7,9%.
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