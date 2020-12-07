Игорь Угольников попал в больницу с коронавирусом и пневмонией

Артист Игорь Угольников госпитализирован в Москве после заражения коронавирусом. По данным СМИ, врачи выявили у него также и пневмонию, 57-летний артист находится в состоянии средней степени тяжести.

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Отмечается, что первые симптомы COVID-19 у актера появились 23 ноября — температура, кашель, потеря обоняния. Он проходил амбулаторное лечение, но в конце концов был вынужден лечь в больницу.

По инф. rosbalt.ru

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