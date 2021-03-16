И такое бывает: Женщина сломала позвоночник в салоне маршрутки

В Барнауле женщина получила тяжелую травму из-за действий водителя маршрутного автобуса.

О случившемся горожанка рассказала в соцсети. По словам пассажирки, 12 марта на остановке у пересечения Красноармейской улицы и улицы Анатолия она заходила в маршрутку № 73, когда водитель неожиданно начал движение. Женщина упала и получила перелом позвоночника.

Следственный комитет начал проверку.

Действия водителя пассажирского транспорта изучат на предмет надлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров.

Ранее в Барнауле водитель маршрутки внезапно закрыл двери перед лицом женщины. При этом ее 8-летняя дочь уже зашла в автобус.

Сводка происшествий на нашем портале - по ссылке.

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По инф. rosbalt.ru

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