И такое бывает: Женщина сломала позвоночник в салоне маршрутки

ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Вакцинация от коронавируса среди пожилых: пан или пропал?
2021-03-03-14-22-02
Во всем мире не перестают происходить смертельные случаи среди пожилых людей после вакцинации от коронавируса. Это, мягко говоря, пугает, хотя нам и говорят о том, что люди умирают не из-за вакцины, а сопутствующих заболеваний. Прививаться в связи с этим многие не спешат - почти половина россиян...
Как меня лечили от ковида
2021-02-25-23-27-46
Не удалось мне избежать коварного ковида – подцепил я все же эту заразу! И это несмотря на то, что чуть ли не с самого начала пандемии очень редко выходил из дома. Дети порой приносили продукты и все необходимое, оставляя все это перед дверью. Один раз даже воспользовался услугами курьера. И все же не...
Полицейские не приехали на вызов в квартиру, где несколько часов убивали девушку
2021-02-25-14-20-15
В Кемерово двое полицейских, которые могли предотвратить убийство девушки, стали фигурантами уголовного дела о халатности. Они фактически проигнорировали сообщения о драке в квартире, в результате которой 23-летнюю Веру Пехтелеву убил ее бывший парень Владислав...
Чудовищно: Многодетная мать раздела детей и бросила их умирать в лесу
2021-02-15-01-32-22
Настоящая трагедия едва не разыгралась в Новой Москве. Мать бросила троих своих детей замерзать в лесу. Она раздела их догола и бросила в снег. Двум мальчикам этой горе-родительницы 10 лет и 2,5 года, а девочке - всего 11 месяцев. Что заставило женщину решиться на такой...
В Москве обломки фасада дома расплющили машину пенсионера
2021-03-09-03-14-32
  В центре столицы на днях произошло серьезное ЧП – часть фасада обрушилась на автомобиль пенсионера в двух шагах от детской площадки. Дом этот отремонтировали всего год назад. Глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин винит со всем Сергея Собянина. Но так ли виноват московский...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

И такое бывает: Женщина сломала позвоночник в салоне маршрутки
По инф. rosbalt.ru   
16 Марта 2021 г.
Изменить размер шрифта

В Барнауле женщина получила тяжелую травму из-за действий водителя маршрутного автобуса.

В Барнауле женщина сломала позвоночник в салоне маршрутки

О случившемся горожанка рассказала в соцсети. По словам пассажирки, 12 марта на остановке у пересечения Красноармейской улицы и улицы Анатолия она заходила в маршрутку № 73, когда водитель неожиданно начал движение. Женщина упала и получила перелом позвоночника.

Следственный комитет начал проверку.

Действия водителя пассажирского транспорта изучат на предмет надлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров.

Ранее в Барнауле водитель маршрутки внезапно закрыл двери перед лицом женщины. При этом ее 8-летняя дочь уже зашла в автобус.

  • Сводка происшествий на нашем портале - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 