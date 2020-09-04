Губернатор Ставрополья одобрил школьные поборы. Неужели серьезно он?

Глава Ставрополья Владимир Владимиров не считает порочной практикой поборы с родителей на обустройство школы. Более того, он не противодействует этому явлению и в школе собственного сына.

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«Я с одной стороны губернатор, с другой стороны отец. И тоже и на занавески, и на компьютеры, на все сдаю, — заявил Владимиров на „прямой линии“ местного телевидения. — Я согласен, что это обязанность всех нас — школе обеспечить все необходимое. Школа это обеспечивает только в рамках государственного стандарта. Когда сбрасываются на то, что для детей будет лучше, наверное, это правильно». Почему госстандарт не обеспечивает «то, что лучше для детей», он не уточнил.

В Минпросвещения России не считают поборы с родителей нормой и предложили в подобных случаях обращаться в прокуратуру и местные департаменты образования.

Такое понятие как «поборы» в России существует со времен тяжелых 90-х, когда конституционное право граждан на бесплатное образование было ограничено условиями экономического кризиса.

Россияне привыкли, что отправляя ребенка в школу, деньги готовить нужно не только на форму, канцелярские принадлежности, рюкзак и другие, необходимые чаду вещи. Также подготовиться финансово нужно к сбору денег на ремонт, на нужды класса, на дополнительные материалы и обучающие программы, на подарки учителям, на шторы, ковры, окна и подобное.

В среднем в начале учебного года ежегодно родители тратят от 2 до 10-15 тысяч рублей именно на поборы. Зависит сумма от региона проживания семьи и от уровня учебного заведения.

По инф. rosbalt.ru

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