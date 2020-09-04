Губернатор Ставрополья одобрил школьные поборы. Неужели серьезно он?

Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
Пособие по уходу за инвалидом в размере 10 тысяч рублей могут начать выплачивать, несмотря на то, что государство не располагает такими средствами. Законопроект был внесен в Государственную думу на утверждение представителями...
«Я с одной стороны губернатор, с другой стороны отец. И тоже и на занавески, и на компьютеры, на все сдаю, — заявил Владимиров на „прямой линии“ местного телевидения. — Я согласен, что это обязанность всех нас — школе обеспечить все необходимое. Школа это обеспечивает только в рамках государственного стандарта. Когда сбрасываются на то, что для детей будет лучше, наверное, это правильно». Почему госстандарт не обеспечивает «то, что лучше для детей», он не уточнил.
В Минпросвещения России не считают поборы с родителей нормой и предложили в подобных случаях обращаться в прокуратуру и местные департаменты образования.
Такое понятие как «поборы» в России существует со времен тяжелых 90-х, когда конституционное право граждан на бесплатное образование было ограничено условиями экономического кризиса.
Россияне привыкли, что отправляя ребенка в школу, деньги готовить нужно не только на форму, канцелярские принадлежности, рюкзак и другие, необходимые чаду вещи. Также подготовиться финансово нужно к сбору денег на ремонт, на нужды класса, на дополнительные материалы и обучающие программы, на подарки учителям, на шторы, ковры, окна и подобное.
В среднем в начале учебного года ежегодно родители тратят от 2 до 10-15 тысяч рублей именно на поборы. Зависит сумма от региона проживания семьи и от уровня учебного заведения.
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, хотел бы, чтобы его дело рассматривал суд присяжных, если оно дойдет до суда. Такое заявление ТАСС сделал один из адвокатов Борис Кожемякин.
В Ингушетии Магасский районный суд обязал МВД России выплатить 2,5 млн рублей компенсации морального вреда родным Магомеда Долиева, погибшего от пыток в Центре «Э», пишет «Медиазона» со ссылкой на адвоката Андрея Сабинина.
Аренда недвижимости в Турции является отличной альтернативой проживанию в отеле и делает отдых более комфортным. Она подходит и для путешествия с пляжным отдыхом, и для уик-энда, и для долгой командировки за границей. Profit Real Estate - фирма, которая работает на рынке турецкой недвижимости и предлагает каждому желающему помощь в аренде жилых и иных помещений в этой стране.
Прошёл почти год с момента, когда все узнали о тяжелом заболевании известной актрисы Анастасии Заворотнюк. За это время было очень много различных слухов - от самых трагических до заявлений о якобы выздоровления звёзды.
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