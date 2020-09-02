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Греция решила на две недели открыть границу для россиян
По инф. polit.ru   
02 Сентября 2020 г.
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Власти Греции приняли решение открыть границу для граждан России с 7 по 21 августа. За это время на территорию страны смогут попасть 1 тыс. человек — до 500 россиян в неделю.

Греция решила на две недели открыть границу для россиян

Согласно постановлению правительства Греции, попасть на территорию страны можно будет только воздушным путем через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона. При себе граждане России должны иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, полученный не более чем за 72 часа до прибытия в страну.

«Авиакомпании обязаны проверить это свидетельство перед посадкой пассажира, а в случае его отсутствия запретить посадку. В случае нарушения этого обязательства они несут обязанность репатриировать пассажира за свой счет», — отмечается в документе.

Кроме того, россияне должны будут заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции за день до прибытия в страну. Эту форму с QR-кодом будут проверять в каждом въездном пункте страны.

Если при прилете будет проведен выборочный тест на COVID-19, гражданин не должен покидать место своего временного проживания до выдачи результатов лабораторного исследования. Нарушившие ограничительные меры, заплатят административный штраф в размере €5 тыс.

  • Контекст:

В марте власти Греции прервали международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса, осуществлялись только вывозные рейсы. С 1 июля в страна открыла границы для зарубежных туристов, однако Россия не входила в список стран, из которых разрешен въезд.

В Греции зарегистрировано 10524 случая заражения коронавирусом, умер 271 человек.

  • С 27 марта Россия отменила регулярные и чартерные авиарейсы во все другие страны из-за пандемии коронавируса.
  • С 1 августа Россия начала снимать ограничения на международные полеты. Сначала возобновилось авиасообщение только с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией. С 7 августа россиянам разрешила въезд Черногория, а с 15 августа возобновились полеты в Швейцарию. Кроме того, граждане России могут попасть в Абхазию, Киргизию и Молдавию. 1 сентября Польша сняла запрет на перелеты в Россию и из нее. 15 сентября границу с Россией планирует открыть Южная Осетия.
  • Границы ЕС для туристов были закрыты с 16 марта. Евросоюз начал открывать внешние границы с 1 июля для путешественников из некоторых стран. Список пересматривают каждые две недели. В первую и вторую версию списка Россия не вошла.

Polit.ru

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