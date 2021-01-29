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«Государственный изменник»: Януковичу предъявлено еще одно обвинение
|По инф. rosbalt.ru
|29 Января 2021 г.
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Бывшему президенту Украины Виктору Януковичу предъявлено обвинение в государственной измене. Об этом сообщили в госбюро расследований (ГБР).
Там указали, что Януковича обвиняют по статье «государственная измена» в связи с подписанием в 2010 году с Россией так называемых Харьковских соглашений — об условиях пребывания Черноморского флота России. Договоренности предполагали пребывание флота в Крыму на 25 лет в обмен на снижение цены на российский газ на 30%, но не более чем на $100 за каждую тысячу кубометров.
Следствие считает, что документы нанесли вред суверенитету и территориальной целостности и неприкосновенности Украины.
Ранее Янукович уже был признан виновным в государственной измене и пособничестве в развязывании и ведении агрессивной войны и заочно приговорен к 13 годам тюрьмы по делу об организации массовых убийств в феврале 2014 года на майдане Незалежности (площади Независимости) в Киеве. После этих событий Янукович бежал из страны. Предположительно, он находится в России.
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