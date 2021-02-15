«Госизменник» Сафронов дал первое интервью из «Лефортово»

Бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», действующий советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, дал интервью «Коммерсанту». Он впервые рассказал о сути обвинений и представил свою версию событий.

По словам Сафронова, за полгода, что он находится в изоляторе, ему так и не разъяснили нюансы обвинения, только общие фразы. «Говорят, что в 2017 году я совершил преступление, но не говорят, что именно я сделал,— предлагают вспомнить. Я три месяца занимался самокопательством, но никаких преступлений так и не вспомнил. Ну и вишенка на торте: как только я прошу ознакомить меня хоть с какими-то материалами, чтобы понять, о чем идет речь, следователь квалифицирует это как попытку выведать объем собранных ФСБ материалов», — рассказал бывшим коллегам Иван Сафронов.

Он подтвердил, что знаком с чешским журналистом Мартином Ларишем с 2010 года. В 2017 году тот создал собственное информагентство, и Сафронов помогал ему в работе и писал один-два материала в месяц. Однако все эти статьи готовились на основе открытых данных, утверждает журналист.

«Следователи факт моего знакомства с Мартином считают вербовкой, его письма — разведывательными заданиями, а в моих ответах откуда-то взялась государственная тайна», — добавил Сафронов.

Он отметил, что его публикации раздражали многих чиновников, но исключил, что кто-то из них мог инициировать преследование журналиста с помощью ФСБ. Иван Сафронов считает, что следователей не интересуют правдивые показания, а в СИЗО его держать с единственной целью — «сломать» и получить признание.

Ивана Сафронова задержали по подозрению в госизмене 7 июля 2020 года. По версии следствия, в 2012 году его завербовала чешская спецслужба, которой он в 2017 году передал информацию о поставках оружия России на Ближний Восток и в Африку. Сам Сафронов вину в госизмене не признает и считает, что его преследование связано с журналистской деятельностью, поскольку он специализировался на военно-промышленной тематике.

Путин дважды заявил, что следствие по делу Ивана Сафронова связано с его работой в «Роскосмосе», а не с его журналистской деятельностью. Впервые это заявление прозвучало на встрече президента с членами Совета по правам человека. Позднее Песков заявил, что глава государства оговорился. Однако в ходе большой пресс-конференции Путин повторил этот тезис. Комментируя дело Сафронова по просьбе журналиста «Коммерсанта» Андрея Колесникова, Путин заявил, что оно связано «с длительным периодом его работы и в рамках помощника или советника Рогозина, когда он в правительстве работал, и в "Роскосмосе" работал».

В «Роскосмосе» утверждают, что экс-журналист начал работать советником Дмитрия Рогозина в мае 2020 года. В связи с пандемией он месяц работал удаленно. Допуска к гостайне за это время он не имел.

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Polit.ru

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