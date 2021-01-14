Горе-хозяин выбросил щенка с балкона за порванный матрас

В Приморье суд назначил местному жителю полгода исправительных работ за жестокое обращение с животными.

По информации краевого УМВД РФ, дело было возбуждено по заявлению волонтера. Правоохранители установили, что 54-летний житель Находки избил и выкинул из окна пятого этажа своего 11-месячного пса за то, что тот устроил беспорядок в квартире и порвал матрас.

Происшествие увидели волонтеры, которые подобрали животное и отвезли в ветклинику. Собака получила тяжелые травмы, но выжила. На мужчину было возбуждено уголовное дело, суд признал его виновным в жестоком обращении с животными и приговорил к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5% в доход государства из заработной платы.

Ужасная история! Причем, ведь люди наверняка не могут понять - "А чего такого-то мы сделали?". Многие действительно искренне не видят взаимосвязи между жестокостью к животным - и огрублением нравов в обществе, жуткими преступлениями по отношению к людям. Вот почему очень важно, чтобы случаи живодерства (особенно, если это приобрело публичный характер) - порицались и хотя бы минимально, но наказывались (для этого и статья в Уголовном кодексе есть, между прочим). Напомним наши некоторые заголовки:

По инф. rosbalt.ru

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