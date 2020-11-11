Голландские музеи выложили в Интернет более тысячи работ Ван Гога

Музей Ван Гога в Амстердаме и музей Креллер-Мюллер в Оттерло пока закрыты для посетителей из-за пандемии коронавируса, но зато в сеть выложили более тысячи работ художника из фондов музеев.

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На новом ресурсе Van Gogh Worldwide собраны 1098 работ Ван Гога, а также 11 картин, которые ранее приписывались живописцу. Исследователи подробно описали каждое полотно и рассказали его историю. Некоторые работы сопровождаются комментариями родственников Ван Гога и других знаменитых художников.

Пока на портале можно увидеть только картины, хранящиеся в нидерландских музеях. Однако создатели ресурса рассчитывают дополнить виртуальную коллекцию экспонатами из музеев других стран. Но уже сейчас масштаб проделанной работы впечатляет — публике открыли примерно половину всех известных работ художника.

Van Gogh Worldwide — результат сотрудничества музеев Ван Гога в Амстердаме и музея Креллер-Мюллер в Оттерло с нидерландским Институтом истории искусств RKD, а также лабораторией культурного наследия агентства культурного наследия Нидерландов.

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