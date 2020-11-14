Гоген Солнцев рассказал о психическом расстройстве у пожилой супруги

В семье шоумена Гогена Солнцева и предпринимательницы Екатерины Терешкович без скандалов, похоже, не обходится никогда. Широкая публика уже привыкла к регулярным появлениям одиозной пары на разного рода шоу, где они выступают перед общественностью далеко не в самом лучшем свете.

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Более того, даже в беседах с журналистами и в собственных соцсетях Солнцев и Терешкович умудряются эпатировать публику не только неоднозначным поведением, но и странными поворотами в личных отношениях.

Чего стоят недавние заявления Солнцева о том, что его супруга угодила под влияние какой-то секты, чем якобы и спровоцированы ее странное поведение. А недавно шоумен и вовсе признался, что его 65-летняя возлюбленная пристрастилась к алкоголю, что вынудило его намекнуть ей на опасность такого жизненного ритма и купить гроб. Разумеется, после этого в семье снова вспыхнул скандал.

Теперь же Гоген Солнцев заявляет, что Терешкович постепенно теряет рассудок из-за возрастных изменений в организме.

— После участия в многочисленных ток-шоу получилось так, что у Кати все перемешалось: она не поняла, где жизнь, а где надо играть — у нее все смешалось в голове. Она мне говорит: «Ты знаешь, я постоянно вижу камеры, мне кажется, что за мной всегда следят камеры». Я отвечаю: «Катя, ну какие камеры, нет никаких камер». Но не помогает — «нет, где-то есть камеры». Это был первый сигнал для меня — легкая мания преследования. Потом уже врачи скажут, что это сужение сосудов головного мозга, — рассказал Гоген Солнцев.

По инф. Sobesednik.ru

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