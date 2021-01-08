ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Экс-редактор «Жить здорово» рассказал о «неадекватности» Елены Малышевой
2020-12-15-02-49-52
Бывший редактор «Жить здорово» рассказал о работе с известной телеведущей Еленой Малышевой, закрытие программы которой обсуждают в последние дни в Сети.
Гороскоп на 2021 год
-2021-
11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
«Настоящее» фото Валерия Леонтьева ужаснуло поклонников артиста
2020-12-24-07-58-39
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Кому из знаков зодиака больше всего повезет в год Быка?
2021-01-02-14-01-37
Новый год сложится удачно для людей, которые умеют удерживать имеющиеся ресурсы и не боятся перемен во внешнем мире, рассказала астролог Ксения Шахова.
Водителей ждут нововведения по медосвидетельствованию?
2020-12-11-05-30-15
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Гоген Солнцев хочет отбить Пугачёву у Галкина
Дмитрий Ильинский, sobesednik.ru   
08 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

Впервые о своей любви к Алле Пугачёвой Гоген Солнцев сообщил в конце прошлого года. В одном из интервью он рассказал, что во время очередной ссоры его супруга-пенсионерка Екатерина Терешкович с яростью сорвала со стены плакат любимой певицы шоумена.

Гоген Солнцев хочет отбить Пугачёву у Галкина


– Я всегда восхищался Аллой Борисовной, – признался Гоген. – Любил ее не только как певицу, но и как женщину. Меня всегда восхищало в ней и то, что она ценит таланты. Скольким исполнителям она дала дорогу в жизнь! До недавнего времени я любил ее на расстоянии. Мне было неудобно признаваться ей в своих чувствах открыто, хотя мы виделись достаточное количество раз. В новогоднюю ночь под бой курантов я загадал желание, чтобы Алла стала моей.

По словам Солнцева, если его желание исполнится, он станет самым счастливым мужчиной на Земле. Гоген намерен открыто признаться Алле в любви. Он надеется, что она его чувства оценит.

– Я буду искать возможности почаще с ней видеться в 2021 году, – продолжает Гоген. – Пока не знаю, как это сделать, потому как Алла боится коронавируса и редко выезжает из подмосковного замка. Но я очень надеюсь, что судьба сама нас сведет. Ведь Макс не молодеет. Ему в этом году стукнет 45! А мне – всего лишь 40. Я как наливная ягодка. И сделаю Аллу самой счастливой.

По инф. Sobesednik.ru

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 