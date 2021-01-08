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Гоген Солнцев хочет отбить Пугачёву у Галкина
|Дмитрий Ильинский, sobesednik.ru
|08 Января 2021 г.
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Впервые о своей любви к Алле Пугачёвой Гоген Солнцев сообщил в конце прошлого года. В одном из интервью он рассказал, что во время очередной ссоры его супруга-пенсионерка Екатерина Терешкович с яростью сорвала со стены плакат любимой певицы шоумена.
– Я всегда восхищался Аллой Борисовной, – признался Гоген. – Любил ее не только как певицу, но и как женщину. Меня всегда восхищало в ней и то, что она ценит таланты. Скольким исполнителям она дала дорогу в жизнь! До недавнего времени я любил ее на расстоянии. Мне было неудобно признаваться ей в своих чувствах открыто, хотя мы виделись достаточное количество раз. В новогоднюю ночь под бой курантов я загадал желание, чтобы Алла стала моей.
По словам Солнцева, если его желание исполнится, он станет самым счастливым мужчиной на Земле. Гоген намерен открыто признаться Алле в любви. Он надеется, что она его чувства оценит.
– Я буду искать возможности почаще с ней видеться в 2021 году, – продолжает Гоген. – Пока не знаю, как это сделать, потому как Алла боится коронавируса и редко выезжает из подмосковного замка. Но я очень надеюсь, что судьба сама нас сведет. Ведь Макс не молодеет. Ему в этом году стукнет 45! А мне – всего лишь 40. Я как наливная ягодка. И сделаю Аллу самой счастливой.
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