«Главврач» продавал пенсионерам успокоительные по цене дорогих лекарств

В Москве задержали двух аферистов, провернувших серию мошенничеств в отношении пожилых людей. В общей сложности им удалось похитить у стариков около 1,5 миллионов рублей.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, во всех случаях злоумышленники действовали по единой схеме.

Один из мошенников звонил пенсионерам домой, представлялся главным врачом поликлиники и пугал их плохими анализами. После этого к пенсионерам домой приходил другой человек и предлагал некие препараты.

В МВД установили, что аферисты выманили у пожилых людей более 1,5 млн рублей. Оперативники также установили, что аферисты никакого отношения к медицине не имели, а под видом дорогостоящих лекарств продавали потерпевшим успокоительные средства.

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По инф. rosbalt.ru

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