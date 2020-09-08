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«Главврач» продавал пенсионерам успокоительные по цене дорогих лекарств
|По инф. rosbalt.ru
|08 Сентября 2020 г.
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В Москве задержали двух аферистов, провернувших серию мошенничеств в отношении пожилых людей. В общей сложности им удалось похитить у стариков около 1,5 миллионов рублей.
Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, во всех случаях злоумышленники действовали по единой схеме.
Один из мошенников звонил пенсионерам домой, представлялся главным врачом поликлиники и пугал их плохими анализами. После этого к пенсионерам домой приходил другой человек и предлагал некие препараты.
В МВД установили, что аферисты выманили у пожилых людей более 1,5 млн рублей. Оперативники также установили, что аферисты никакого отношения к медицине не имели, а под видом дорогостоящих лекарств продавали потерпевшим успокоительные средства.
Мы постоянно рассказываем об уловках мошенников, напомним последние заголовки:
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