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«Главврач» продавал пенсионерам успокоительные по цене дорогих лекарств
По инф. rosbalt.ru   
08 Сентября 2020 г.
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В Москве задержали двух аферистов, провернувших серию мошенничеств в отношении пожилых людей. В общей сложности им удалось похитить у стариков около 1,5 миллионов рублей.

«Главврач» продавал пенсионерам успокоительные по цене дорогих лекарств

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, во всех случаях злоумышленники действовали по единой схеме.

Один из мошенников звонил пенсионерам домой, представлялся главным врачом поликлиники и пугал их плохими анализами. После этого к пенсионерам домой приходил другой человек и предлагал некие препараты.

В МВД установили, что аферисты выманили у пожилых людей более 1,5 млн рублей. Оперативники также установили, что аферисты никакого отношения к медицине не имели, а под видом дорогостоящих лекарств продавали потерпевшим успокоительные средства.

Мы постоянно рассказываем об уловках мошенников, напомним последние заголовки:

По инф. rosbalt.ru

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