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Главного банкира Китая приговорили к смертной казни за коррупцию

По инф. "Российской газеты"   
06 Января 2021 г.
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Ведущий банкир Китая приговорен к смертной казни за коррупцию и двоеженство. Лай Сяоминь, ранее возглавлявший одну из китайских компаний по управлению активами так называемой "большой финансовой четверки", признал себя виновным по десяткам пунктов обвинений.

Главного банкира Китая приговорили к смертной казни за коррупцию

Банкира обвинили в получении взятки на сумму почти 1,79 млрд юаней (276,7 млн ​​долларов) в тот период, когда он выполнял функции главы китайского финансового регулятора.

Суд Тяньцзиня заявил, что Лай злоупотребил своим положением для получения "чрезвычайно крупных" взяток, а также учел то, что обстоятельства дела были "особенно серьезными". Банкир, в частности, не брезговал брать взятки для найма сотрудников, продвижения подчиненных по службе или содействия в получении контрактов многочисленным структурам.

Он также был признан виновным в двоеженстве и наличии внебрачных детей, а также в хищении более 25 миллионов юаней из государственных средств. "Лай Сяоминь стоял вне закона и был чрезвычайно жадным", - говорится в заявлении суда. У него также конфискуют личные активы и лишат его политических прав.

Смертный приговор Лаю был вынесен без двухлетней отсрочки, что говорит об особой тяжести совершенных им преступлений. Эта формулировка обычно добавляется в решение суда и позволяет заменить смертный приговор на 25 лет или пожизненное заключение через два года.

Как мы неоднократно подчеркивали, проблемы коррупции - не касается одной лишь России, она общемировая и в разных странах с ней борются с переменным успехом. Но именно в России и других постсоветских странах она является системным явлением: чиновникам и вообще представителям власти дозволено "шалить" до тех пор, пока они не начнут кому-то мешать или теряют чье-то покровительство, или хлебное местечко понадобилось кому-то другому. Тогда на человека достается "папочка с компроматом" - и на свет божий вылазят  скандалы. А они, в свою очередь, используются лишь как способ избавиться от конкурента - а еще создать у общества иллюзию "непримиримой борьбы с коррупционерами".

А вот методы борьбы с коррупцией в Китае восхищают. Да, это жестоко, но зато точно в другой раз человек подумает перед тем, как взятку брать.

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