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Главное — не упасть! Пенсионерам помогут устоять на ногах
По инф. Российской газеты   
12 Февраля 2021 г.
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Только задумайтесь6 каждые 15 секунд в мире падает пожилой человек, каждые 20 секунд он получает тяжелую травму. С этим нужно бороться. Как? Конечно же, комплексно. Поэтому спешим обрадовать: в семи российских регионах стартовала программа профилактики падений и переломов у пенсионеров.

Главное — не упасть! Пенсионерам помогут устоять на ногах

Об этом рассказала главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева. Она пояснила, что программа запущена в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Сначала ее опробуют в Волгоградской, Воронежской, Калужской, Самарской, Белгородской областях, Пермском крае и республике Башкорстостан.

«Для людей старше 75 лет важно профилактировать падения, которые часто приводят к потере автономности человека, осложнениям, а иногда заканчивается очень печально», — пояснила Ткачева.

По ее словам, каждые 15 секунд в мире падает пожилой человек, каждый 20 секунд он получает тяжелую травму, иногда со смертельным исходом. Инициаторами программы стали врачи разных специальностей, которые работают с пациентами пожилого возраста, в том числе — ортопеды, травматологи, хирурги.

Гериатр подчеркнула, что целый комплекс мер будет направлен на профилактику падений, переломов, диагностику остеопороза, его лечение, раннее хирургическое вмешательство у пациентов с переломами проксимального отдела бедра, а также дальнейшую реабилитацию пожилых пациентов и профилактику у них повторных переломов.

А с 2024 по 2030 год программа будет реализована во всех медицинских организациях в страны, что поможет сохранить до 30 тысяч жизней в год.

  • Все о лечении и профилактике остеопороза - по ссылке.

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