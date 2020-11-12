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Глава ВОЗ: Пандемия коронавируса вышла за рамки ЧС
По инф. rosbalt.ru   
12 Ноября 2020 г.
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Ситуация с коронавирусом в мире ухудшается стремительными темпами и близка к катастрофе, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Глава ВОЗ: Пандемия коронавируса вышла за рамки ЧС

По его словам, неожиданно сильный натиск второй волны поставил человечество в условия, которые оказались гораздо хуже обычной чрезвычайной ситуации.

Гебрейесус подчеркнул, что системы здравоохранения большинства стран находятся в кризисе, что усложняет борьбу с другими инфекционными заболеваниями.

«Мы привержены защите людей в условиях чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, но пандемия COVID-19 уже вышла за рамки просто чрезвычайной ситуации», — заявил он в выступлении на 73-й сессии ВОЗ.

В связи с этим глава организации возложил большие надежды на создание эффективной вакцины и призвал воспринимать ее как «глобальное благо, а не частный сырьевой товар».

  • Напомним, общее число заражений коронавирусом с начала пандемии превысило 50 млн 300 тыс., скончались 1,25 млн человек (около шести тысяч за сутки). Наиболее сложной остается ситуация в США, на долю которых приходится пятая часть от всего числа заболевших — почти 10 миллионов. Среди американцев зафиксированы 237 568 летальных исходов.
  • За последние сутки в России подтвердилось 21 798 новых случае в COVID-19 в 84 регионах. Это новый рекорд по заболеваемости с начала пандемии. Из перечисленных Поповой регионов самый высокий показатель распространения инфекции — в Архангельской области. Регион находится на пятом месте с 342 новыми случаями. В Иркутской области зафиксировали 256 заболевших, в Коми — 243, в Забайкалье — 242, в Ульяновской области — 211, в Пензенской — 168, в Хакасии — 164, в Костромской области — 137, в Сахалинской — 111, в Карачаево-Черкесии — 90, в Ингушетии — 66, а в Магаданской области — 47 заболевших.
  • Коронавирусная хроника на нашем портале - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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