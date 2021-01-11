Глава Минздрава Забайкалья извинилась за слова «поспать и поесть в стационаре»

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Забайкальский министр здравоохранения Анна Шангина принесла извинения за скандальную фразу, произнесенную по поводу закрытия больницы в селе Харагун Хилокского района.
Кроме извинений, жители услышали от чиновницы и обещания. По словам Шангиной, несмотря на такую локальную «реформу», лечить хуже людей не будут, пишет РБК.
Ранее сельчане пожаловались, что в Харагуне из-за «слабого администрирования», приведшего к образованию задолженности, закрыли пункт круглосуточного стационара.
Шангина в ответ сравнила больницу с гипермаркетом. «Почему в Харагуне нет гипермаркета „Абсолют“? Потому что гипермаркет „Абсолют“ не будет работать здесь, не рентабельно», — отметила министр, предположив также, что ряд жителей может приходить в больницу не для лечения, а чтобы поспать в палате и поесть.
Чиновников, не стесняющихся в выражениях в отношении обычных граждан, не так уж и мало. И, конечно, таких ответственных лиц нужно было как-то законодательно приструнить. Работа на высокой должности не означает автоматически, что можно вести себя с людьми как угодно. И если у человека нет внутренней культуры общения, он не ведает, что творит, или, что ещё страшнее, наоборот понимает, конечно, должны быть тогда какие-то внешние ограничители. Нахамил – будь добр, ответь. Или хотя бы извинись.
Совсем недавно, 13 декабря, великому советскому артисту Николаю Рыбникову могло бы исполниться 90 лет. В его жизни было немало творчества, а ещё больше такой неоднозначной, но искренней и чистой любви к Алле Ларионовой.
Не все спортивные баталии обходятся без эксцессов. Например, драка на чемпионате мира по хоккею в 1987 году между СССР и Канадой запомнилась многим болельщикам как самая ожесточенная битва русских хоккеистов с канадцами.
Жительница Саратова после новогодних праздников обнаружила у себя на кухне ракету, которая влетела в квартиру через окно. Оказалось, что это ракета СХТ-40, которая применяется в Вооруженных силах для подачи сигналов химической тревоги.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему не мешает непризнание западными странами итогов президентских выборов в республике. Об этом он сообщил в интервью российской журналистке, ведущей программы «Действующие лица» на канале «Россия-1» Наиле Аскер-Заде.
В Великом Новгороде из-за коммунальной аварии демонтируют памятник первому почетному гражданину города и его освободителю от фашистских войск, генерал-полковнику Ивану Коровникову. Дело в том, что монумент стоит на сетях, которые требуют срочного ремонта.
На вершине сопки в устье Енисея нашли древнее святилище с костями белого медведя. Обычно подобные объекты были расположены в низменностях у воды, сообщил директор «Красноярской геоархеологии» Данил Лысенко.
Недавно международное аналитическое агентство ReseaarchMoz провело исследования. Согласно опубликованному отчету 5G может стать основой единой сетевой среды, предоставляющей услуги не только мобильного доступа в Интернет, но и других важных инноваций, такие как облачная робототехника, беспилотные автомобили, удалённая хирургия и 3D-голографическое телеприсутствие. По мнению представителей агентства, 5G-технологии окажут положительное влияние и на гемблинг-индустрию. Поэтому игорные операторы все больше проявляют интерес к новому формату. Это позволит провести качественный Интернет даже в те регионы, где нет необходимого покрытия, что поможет увеличить доходность игорных ресурсов.
Вдова основателя известного журнала «Playboy» Хью Хефнера Кристал после смерти мужа перестала появляться на публике. По словам друзей, она очень долго не могла прийти в себя, но потом собралась и решила продолжать работать над проектами Хью.
На станции Войковская, на улице Зои и Александра Космодемьянских в Москве в канун Нового года появились точка продажи шаурмы под названием Stal’in Doner. Она названа в честь советского диктатора Иосифа Сталина, шаурму в нем в форме сотрудников НКВД продают выходцы из стран Средней Азии.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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