Глава Минздрава Забайкалья извинилась за слова «поспать и поесть в стационаре»

Забайкальский министр здравоохранения Анна Шангина принесла извинения за скандальную фразу, произнесенную по поводу закрытия больницы в селе Харагун Хилокского района.

Кроме извинений, жители услышали от чиновницы и обещания. По словам Шангиной, несмотря на такую локальную «реформу», лечить хуже людей не будут, пишет РБК.

Ранее сельчане пожаловались, что в Харагуне из-за «слабого администрирования», приведшего к образованию задолженности, закрыли пункт круглосуточного стационара.

Шангина в ответ сравнила больницу с гипермаркетом. «Почему в Харагуне нет гипермаркета „Абсолют“? Потому что гипермаркет „Абсолют“ не будет работать здесь, не рентабельно», — отметила министр, предположив также, что ряд жителей может приходить в больницу не для лечения, а чтобы поспать в палате и поесть.

Чиновников, не стесняющихся в выражениях в отношении обычных граждан, не так уж и мало. И, конечно, таких ответственных лиц нужно было как-то законодательно приструнить. Работа на высокой должности не означает автоматически, что можно вести себя с людьми как угодно. И если у человека нет внутренней культуры общения, он не ведает, что творит, или, что ещё страшнее, наоборот понимает, конечно, должны быть тогда какие-то внешние ограничители. Нахамил – будь добр, ответь. Или хотя бы извинись.



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По инф. rosbalt.ru

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