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Глава МИД Китая рассказал, откуда все же взялся коронавирус

По инф. rosbalt.ru   
02 Января 2021 г.
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Китай первым сообщил о коронавирусе нового типа, однако все больше свидетельств тому, что болезнь появилась во многих местах по всему миру. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

Глава МИД Китая рассказал, откуда все же взялся коронавирус

Как напоминает гонконгское издание South China Morning Post, впервые Китай информировал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане 31 декабря 2019 года. После этого, утверждает Ван И, «Китай немедленно принял меры для проведения эпидемиологического расследования, выявления патогена и публикации ключевой информации, включая секвенирование генома вируса».

Уже 11 марта 2020 года во всем мире была объявлена пандемия коронавируса, однако Запад все же обвинил Китай в сокрытии смертельно опасной болезни.

  • Внутри Китая популярно мнение о том, что вирус также попал в страну извне — например, с замороженными морепродуктами и с мясом. Глава китайского МИДа решительно заявил, что он против политизации пандемии.

Ранее стало известно, что эксперты ВОЗ в январе отправятся в Ухань с шестинедельной миссией для исследования происхождения вируса на основе образцов, собранных китайскими исследователями у людей и животных. Пекин тем временем настаивает на том, что такие же исследования стоит проводить и в других странах, чтобы доказать право на существование версии о происхождении вируса вне территории Китайской народной республики.

Ван И также заметил, что его страна проявила глобальные усилия по борьбе с пандемией, предоставив всему миру более 220 миллиардов масок, 2,25 миллиарда единиц защитной одежды и 1,02 миллиарда наборов для тестирования», — сказал он.

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По инф. rosbalt.ru

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