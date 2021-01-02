Глава МИД Китая рассказал, откуда все же взялся коронавирус

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
Китай первым сообщил о коронавирусе нового типа, однако все больше свидетельств тому, что болезнь появилась во многих местах по всему миру. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И.
Как напоминает гонконгское издание South China Morning Post, впервые Китай информировал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане 31 декабря 2019 года. После этого, утверждает Ван И, «Китай немедленно принял меры для проведения эпидемиологического расследования, выявления патогена и публикации ключевой информации, включая секвенирование генома вируса».
Уже 11 марта 2020 года во всем мире была объявлена пандемия коронавируса, однако Запад все же обвинил Китай в сокрытии смертельно опасной болезни.
Внутри Китая популярно мнение о том, что вирус также попал в страну извне — например, с замороженными морепродуктами и с мясом. Глава китайского МИДа решительно заявил, что он против политизации пандемии.
Ранее стало известно, что эксперты ВОЗ в январе отправятся в Ухань с шестинедельной миссией для исследования происхождения вируса на основе образцов, собранных китайскими исследователями у людей и животных. Пекин тем временем настаивает на том, что такие же исследования стоит проводить и в других странах, чтобы доказать право на существование версии о происхождении вируса вне территории Китайской народной республики.
Ван И также заметил, что его страна проявила глобальные усилия по борьбе с пандемией, предоставив всему миру более 220 миллиардов масок, 2,25 миллиарда единиц защитной одежды и 1,02 миллиарда наборов для тестирования», — сказал он.
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Член комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Наталия Метлина предупредила об усилившейся активности мошенников, которые предлагают пожилым людям обработку вентиляции от коронавируса.
Легенда театра и кино Александр Абдулов ушёл из жизни в 2008 году. Однако количество поклонников, которые с удовольствием пересматривают картины с его участием, не уменьшается. Коллеги тоже с уважением и теплотой вспоминают артиста.
Если вас интересуют такие замечательные собаки, как лайки, то точно стоит посетить канал «Григорий Насыров Лаечники Урала», который базируется на видеохостинге YouTube. Здесь, как следует из визитки, размещены рассказы об охоте, интервью, архивные фото и видео, обзор испытаний и выставок лаек.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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