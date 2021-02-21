|
Мертвого кита-финвала, который считается вторым по величине животным на планете, нашли на побережье Средиземного моря на севере Египта в районе рыбных ферм Биркат-Гальюн.
Ученые из Национального института океанографии и рыболовства считают, что кит выбросился на берег, дезориентировавшись во время плохих погодных условий и шторма, который бушевал в море в последние дни. Специалисты исследовали животное и установили, что самка из семейства усатых китов весом 12 тонн имеет длину 12,6 метра. У кита были взяты образцы для лабораторных исследований, чтобы установить причину его смерти.
Ученые намерены сохранить скелет финвала для научных целей в одном из музеев Национального института океанографии и рыболовства.
- Еще о животных на нашем портале для пожилых - по ссылке.
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Навального признали виновным в клевете на ветерана
Суд признал оппозиционера Алексея Навального виновным в клевете на ветерана Игната Артеменко и назначил ему штраф в размере 850 тыс. рублей.
-
Никас Сафронов о женщинах и музах: «Никому из них не обещал любви до гроба»
Сегодня Никас Сафронов для многих женщин – идеал мужчины. Кто-то из них готов пойти на многое, лишь бы знаменитый художник обратил на них внимание.
-
Гигантский кит-финвал выбросился на берег в Египте. Что стрялось-то с ним?
Мертвого кита-финвала, который считается вторым по величине животным на планете, нашли на побережье Средиземного моря на севере Египта в районе рыбных ферм Биркат-Гальюн.
-
«Теперь придется отвечать за убийство»: СК весьма странно поздравил 14-летних детей
Столичное Главное управление СКР записало специфичный ролик, в котором следователи поздравляют 14-летних детей с наступлением возраста, в котором наступает уголовная ответственность. Они говорили о том, что за изнасилования, убийства и терроризм теперь нужно будет отвечать самим. Реакция на этот скандальный ролик была очень бурной. В итоге СК это видео со своего сайта удалило.
-
Юбилей ЗАГСа и медовая неделя: Джигурда рассказал подробности скорой свадьбы
Никита Джигурда вновь собрался в ЗАГС. Эпатажный актер объявил о скорой свадьбе с олимпийской чемпионкой Мариной Анисиной. Уже известно, что торжество состоится 22 февраля в Грибоедовском ЗАГСе Москвы.
-
Минюст назвал требование ЕСПЧ освободить Навального «заведомо невыполнимым»
ЕСПЧ потребовал немедленно освободить политика Алексея Навального. А глава Минюста РФ Константин Чуйкин заявил, что это требование «заведомо невыполнимо».
-
Сибирский фотограф восхитил всех снимками льда Байкала
Новосибирский фотограф Слава Степанов вновь удивил поклонников своего творчества. На этот раз работами, сделанными на озере Байкал. На них — невероятно красивый лед, прозрачный, искрящийся, глубина и прозрачность озера.
-
Сергей Пенкин снова интригует – и снова детьми!
Недавно известный певец Сергей Пенкин отпраздновал свой 60-летний юбилей. Обычно он всегда сдержанный и немногословный, особенно, когда ему задают вопросы о личной жизни. Однако на этот раз Пенкин решил рассказать о том, что у него якобы есть наследник.
-
Родители отсудили сто тысяч рублей за падение сына с качелей
В Череповце школьник упал с качелей и сломал руку. Родители ребенка пошли в суд и добились компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей.
-
Отец убитой через дверь девочки рассказал о последних минутах ее жизни
Отец девятилетней девочки из Читы, которую сосед застрелил через дверь, опубликовал видео, в котором рассказал, как произошло убийство.
-
Такса девять дней ждала хозяина из больницы. Не дождалась...
Голодную и страдающую от обезвоживания таксу, запертую в квартире, спасли в Новосибирске. Хозяина собаки внезапно увезли в больницу, и он там умер. Конечно, никто не мог предположить, что будет так. Пес ждал своего хозяина девять дней. Но вместо него пришли чужие люди.
-
До думских выборов допустят только «согласованных» кандидатов?
Одно из ключевых событий этого года – предстоящие выборы в Государственную Думу. Они, наверное, будут проходить в непростой обстановке. Рейтинг доверия к власти все падает, на протестные акции выходят люди, которые не только поддерживают оппозиционера Алексея Навального, но и вообще недовольны происходящим в стране. Есть информация, что в уличных акциях не поставлена точка, а сделана лишь остановка. И значит, дальнейший политсезон может стать еще горячее. А в верхах при этом на многое готовы, чтобы получить голоса избирателей. Причем в таком раскладе, в котором необходимо.
-
Биологи нашли основу для лекарства от старости
Ученые НИИ медицины Токийского университета сумели уничтожить стареющие клетки в организме и тем самым остановить процесс старения.
-
Проблема утилизации мусора: не захоронить, так сжечь?
Мусор – большая проблема для нашей страны. Ведь не секрет, что мы — общество потребления, а не аскетов. Помните фразу из популярного фильма «Иван Васильевич меняет профессию»: «Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая... три...»? Это про нас. Но и расплачиваться за такую жизнь тоже придется нам. Что и уже происходит.
-
Хаммам XII века случайно обнаружили в испанском баре
В испанской Севилье во время реконструкции популярного у горожан бара была обнаружена общественная баня, построенная, как установили археологи, еще во времена халифата Альмохадов.
-
Любовь сквозь километры: дружная семья Игоря Крутого
Игорь Крутой смог оправдать свою фамилию, которая поначалу вызывала у него лишь стеснение. Из обычного украинского паренька он стал музыкантом и композитором мирового уровня и обзавёлся по-настоящему крепкой семьёй.
-
Российская армия собралась поменять алюминиевую посуду на пластиковую
Солдатам планируют заменить алюминиевую посуду, так как она «громыхает» при движении, рассказал начальник управления (продовольственного) департамента ресурсного обеспечения Минобороны Сергей Нихельман.
-
Самая маленькая птичка заглянула к красноярцам в гости
В национальном парке «Шушенский бор» на юге Красноярского края в объектив фотографа попал желтоголовый королек — редкая певчая птичка и самый маленький представитель орнитофауны Европы и России.
-
«Урок» по разгону протестов в школе стоил главе МВД рабочего места
Врио начальника нижневартовского управления МВД Олега Сураева уволили после инцидента в школе — силовики провели в ней показательный урок, во время которого учеников разделили на «ОМОН» и «протестующих», это назвали «уроком мужества». Об увольнении Сураева сообщает окружное управление ведомства.
-
Чудесное спасение: на Сахалине нашли пропавшего во время снежной бури водителя
39-летний житель Сахалинской области Сергей Парфенов 16 февраля отправился чистить от снежных заносов дорогу и пропал. Нашли мужчину вечером 18-го - живым, здоровым, но очень голодным.