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Генпрокуратура описала механизм ухода коррупционеров от уголовного наказания
По инф. rosbalt.ru   
26 Декабря 2020 г.
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Коррупционеры используют механизм судебного штрафа для ухода от уголовной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Генпрокуратура описала механизм ухода коррупционеров от уголовного наказания

В ведомстве прошла коллегия председательством генпрокурора Игоря Краснова. Прокуроры обсуждали состояние законности при освобождении от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа.

Напомним, судебный штраф вместо уголовной ответственности был введен в законодательство в 2016 году. В 2017 году было назначено более 7 тыс. таких штрафов, а только за шесть месяцев 2020 года — уже почти 20 тыс.

Генпрокуратура выявила многочисленные факты использования механизма судебного штрафа без соблюдения необходимых нормативных требований. Это и неполнота расследования, и занижение квалификации деяний, и непризнание подозреваемыми и обвиняемыми вины, а также частичное возмещение ими причиненного ущерба

Краснов также рассказал о повсеместном распространении случаев освобождения от уголовной ответственности коррупционеров и назначении судебного штрафа.

Эти случаи ущемляют права потерпевших, нарушают принцип неотвратимости наказания и создают коррупционные риски, подчеркнул генпрокурор. Он убежден, что все это требует принятия неотложных мер и внесения поправок в законодательство.

Краснов также поручил «в кратчайшие сроки» разобраться с практикой передачи уголовных дел из дознания в органы следствия с последующим их направлением, минуя прокурора, в суд с ходатайствами о применении судебного штрафа. «Поручаю разобраться с каждым подобным фактом, виновных привлечь к ответственности», — сказал он.

Кроме того, генпрокурор потребовал при согласовании ходатайств о назначении судебного штрафа проверять достаточность доказательств, подтверждающих виновность, правильность квалификации содеянного, полное возмещение ущерба и другие необходимые условия освобождения от уголовной ответственности.

Судебный штраф предполагает денежное взыскание при одновременном освобождении от уголовной ответственности и может применяться к людям, впервые преступившим закон и совершившим преступление небольшой или средней тяжести. Условие — человек должен возместить ущерб или «иным образом загладить вред».

Напомним, что коррупция в России - системное зло, ставшее нормой жизни. И, конечно, коррупционеры пользуются всеми возможностями для того, чтобы избежать ответственности. А вот заголовки о последних случаях из хроники на нашем сайте:

По инф. rosbalt.ru

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