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Где в России семьям лучше всего живется?

По инф. pnp.ru   
16 Июня 2020 г.
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Нефтегазодобывающие регионы возглавили рейтинг субъектов РФ по уровню благосостояния семей. В конце списка — северокавказские регионы, Псковская, Ивановская области.

Названы регионы с наивысшим уровнем благосостояния семей

Эксперты РИА «Новости» подготовили рейтинг регионов по уровню благосостояния семей по итогам 2019 года. Рассчитывался максимально возможный остаток денег семьи из двух взрослых и одного или двух детей со средней для региона зарплатой после минимальных необходимых расходов на основании данных Росстата.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, там максимально возможный остаток составляет 88,5 тыс. руб., у Сахалинской области (2-е место) — 72,7 тыс. руб. Третье и четвертое место у Москвы и Петербурга — 65,8 и 57,3 тыс. руб. Замыкает пятерку Ханты-Мансийский автономный округ, где в среднестатистической семье с двумя детьми после минимально возможных затрат остается 56,8 тыс. рублей.

В целом по стране, подсчитали эксперты, в среднестатистической семье по итогам 2019 года после минимальных жизненно необходимых трат максимально возможный остаток составляет 37,5 тыс. рублей. В нижней части рейтинга оказались регионы, где после трат остаток составляет меньше 10 тысяч рублей.

Это Калмыкия (9 тысяч), Брянская область (8,9 тысячи), Дагестан (8,3 тысячи), Ингушетия (8,1 тысячи), Алтайский край (7,9 тысячи), Карачаево-Черкессия (6,4 тысячи), Псковская область (5,7 тысячи), Ивановская область (5,1 тысячи), Чечня (4,2 тысячи) и Кабардино-Балкария (-1,02 тысячи).

По мнению экспертов, результаты исследования свидетельствуют о том, что пропасть между богатыми и бедными регионами огромна и значимых предпосылок для ее сокращения не наблюдается. А рост макроэкономических показателей в последние годы существенно не повлиял на благосостояние российских семей.

Также эксперты ожидают, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, отразится на большинстве российских семей вне зависимости от региона проживания.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко подчеркнула, что деньги, выделенные на оказание поддержки семьям с детьми, уже доведены до регионов, поэтому важно не допускать сбоев и делать всё, чтобы «государственная помощь дошла до каждого, кому она предназначена».

По инф. pnp.ru

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