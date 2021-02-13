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Где в России самая грязная питьевая вода?
По инф. rosbalt.ru   
13 Февраля 2021 г.
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Самой неблагополучной по качеству питьевой воды в России на протяжении последних десяти лет является Свердловская область. При этом около четверти федеральных субсидий на экологическую реабилитацию водных объектов (ЭРВО) выделяется Чечне, где вода и так соответствует норме.

По информации Счетной палаты, в Свердловской области, в которой чаще всего выявляется высокий и экстремально высокий уровень загрязнения воды, ЭРВО не проводилась. Такие сведения опубликованы в материалах анализа мер по экологической реабилитации водных объектов за 2012–2020 годы.

В число регионов с самой загрязненной водой также вошли Архангельская, Владимирская, Ленинградская и Новгородская области. В различные годы в первую десятку по степени загрязнения воды попадали также Кировская, Кемеровская, Нижегородская и Пензенская области.

При этом 1,1 млрд рублей или 24,1% общего объема субсидий на ЭРВО за период с 2013 по 2020 год было выделено Чеченской республике, хотя пробы воды в водоемах региона соответствовали санитарным требованиям, отмечают аудиторы.

В целом с 2012 по 2020 год по всем регионам РФ доля проб воды из водоемов, не соответствующих санэпидтребованиям, выросла с 21,9% до 30,1%.

Не все места на свете можно посетить. Но от этого не менее интересно, а как же там, в других городах и весях? Как живется тем людям, насколько у нас все хорошо по сравнению с ними или наоборот плоховато? И очень здорово, что проводятся разные сравнительные исследования и публикуются данные. Возможно, у нас-то еще ой как здорово жить окажется, а мы даже и не подозреваем...

И вот еще о разных результатах:

По инф. rosbalt.ru

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