Где в России самая грязная питьевая вода?

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Будущее сулит перемены. Например, осенью состоятся парламентские выборы, и уже сейчас начинается борьба за места в Государственной думе. Еще раньше стартовал передел в бизнес-кланах, а в перспективе – выборы президента. События непроходные, и на этой волне споры, что ждет страну, конечно, кипят....
Два десятка лет нахождения Владимира Путина на посту президента России сопровождались самыми разными спорами. На все упреки критиков главы государства его сторонники отвечали почти одинаково, указывая на привнесенную им «стабильность». Но почему же тогда элиты торопятся покинуть...
Самой неблагополучной по качеству питьевой воды в России на протяжении последних десяти лет является Свердловская область. При этом около четверти федеральных субсидий на экологическую реабилитацию водных объектов (ЭРВО) выделяется Чечне, где вода и так соответствует норме.
По информации Счетной палаты, в Свердловской области, в которой чаще всего выявляется высокий и экстремально высокий уровень загрязнения воды, ЭРВО не проводилась. Такие сведения опубликованы в материалах анализа мер по экологической реабилитации водных объектов за 2012–2020 годы.
В число регионов с самой загрязненной водой также вошли Архангельская, Владимирская, Ленинградская и Новгородская области. В различные годы в первую десятку по степени загрязнения воды попадали также Кировская, Кемеровская, Нижегородская и Пензенская области.
При этом 1,1 млрд рублей или 24,1% общего объема субсидий на ЭРВО за период с 2013 по 2020 год было выделено Чеченской республике, хотя пробы воды в водоемах региона соответствовали санитарным требованиям, отмечают аудиторы.
В целом с 2012 по 2020 год по всем регионам РФ доля проб воды из водоемов, не соответствующих санэпидтребованиям, выросла с 21,9% до 30,1%.
Не все места на свете можно посетить. Но от этого не менее интересно, а как же там, в других городах и весях? Как живется тем людям, насколько у нас все хорошо по сравнению с ними или наоборот плоховато? И очень здорово, что проводятся разные сравнительные исследования и публикуются данные. Возможно, у нас-то еще ой как здорово жить окажется, а мы даже и не подозреваем...
Зачем учиться в вузе? Можно ли устроиться на работу сразу после диплома? Что сложнее всего давалось в учебе на «удаленке»? Такие вопросы задавали студентам российских вузов специалисты Skyes University.
В Петербурге проводится проверка правоохранительных органов из-за сообщений о возможных домогательствах учителя ОБЖ по отношению к девочке в одной из школ Приморского района. В соцсеть попало видео, на котором мужчина пытается поцеловать и прижать к себе школьницу.
Самой неблагополучной по качеству питьевой воды в России на протяжении последних десяти лет является Свердловская область. При этом около четверти федеральных субсидий на экологическую реабилитацию водных объектов (ЭРВО) выделяется Чечне, где вода и так соответствует норме.
Дальневосточный леопард Байкал, подопечный известного телеведущего Николая Дроздова, отметился на фотоловушках вместе с подругой, сообщил начальник отдела по связям с общественностью ФГБУ «Земля леопарда» Иван Раков.
В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) направлена первая жалоба из России из-за приговора жительнице Перми, которой летом 2020 года дали 300 часов обязательных работ за фейки о коронавирусе. Об этом сообщил адвокат женщины Ирина Хрунова из правозащитной группы «Агора».
В Красноярске завершили расследование против бывшего главы муниципального управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Евгения Петрюка из-за халатности, в результате которой погибли четыре человека от нападения собак.
В этот раз культурный Интернет станет площадкой для изучения жизни известных российских творцов. Вы узнаете интересные факты из судьбы Марины Цветаевой, взглянете на вечные творения скульпторов Петра Клодти и Ивана Витали, а также познакомитесь с современным классиком отечественной музыки Эдуардом Артемьевым.
Ковид – по-прежнему одна из главных тем повестки дня (и медицинской, и политической). Поэтому с кем поговорить об этой повестке, как не с главным государственным санитарным врачом России с 1996 по 2013 год, академиком РАН и первым зампредом комитета Госдумы по образованию и науке Геннадием Онищенко.
Противостояние США и Китая представляет катастрофу для всего мира, а вот сотрудничество может «принести миру пользу», заявил лидер КНР Си Цзиньпин. Такое мнение он высказал в разговоре с американским лидером Джо Байденом.
Скандальная история с оскорблением ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко продолжает набирать обороты. Пока суд в Москве рассматривает дело, в Сети опубликовали военную биографию 94-летнего ветерана, и она, прямо скажем, впечатляет. Кстати, на суде Артеменко отсутствует — на прошлом заседании ему стало плохо.
Массовые протесты, всколыхнувшие всю страну, прекратились. Но многие люди уверены, что они в скором времени будут возобновлены. Свои прогнозы насчет судьбы протестных акций высказывают и политологи, отмечая, что если такие действия будут идти не от сторонников оппозиционера Навального, то организацию возьмут на себя другие силы. Напомним, что политической сезон в этом году стартовал очень бурно. Он был отмечен приездом в страну Алексея Навального, его задержанием и арестом, опубликованием расследования о «дворце Путина» в Геленджике, массовыми акциями в защиту оппозиционера. А может быть люди выходили на улицы и по другим причинам тоже, например, выражая недовольство происходящим в стране. Давайте посмотрим, кто же и что думает.
В ближайшее время в России должно начаться массовое производство третьей вакцины от коронавируса — «КовиВак», созданная Научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова.
Запрет на использование телефонов школьниками укладывается в тренд запретительной политики российских властей, но на практике нереализуем, считает педагог, психолог Ирина Беляева. Такое мнение она высказала, комментируя новые санитарные правила Роспотребнадзора.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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