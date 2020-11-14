Где в России больше всего любят поругаться?

В России составили рейтинг регионов с самыми конфликтными жителями. В списке оказалось 25 пунктов — население стольких городов поучаствовало в исследовании. По итогам оказалось, что больше всего любят поругаться в Челябинске, Краснодаре и Перми.

Десятка населенных пунктов с жителями-скандалистами выглядит так: Челябинск, Краснодар, Пермь, Махачкала, Тольятти, Омск, Ростов-на-Дону, Уфа, Брянск, Екатеринбург. Последнее место заняла Москва.

Респондентам задавали такие вопросы: часто ли они сознательно избегают конфликтов, считают ли, что свою правоту необходимо отстаивать в любой ситуации, часто ли ругаются с незнакомцами, где чаще всего ругаются, могут ли они назвать себя конфликтным человеком? 56 процентов опрошенных сказали, что часто сознательно избегают конфликтов, 31 процент считает, что свою правоту необходимо отстаивать в любой ситуации, а 19 процентов признались, что им часто приходится ругаться с незнакомыми людьми.

37 процентов россиян, попавших в выборку, ругаются с незнакомцами на дороге, 29 — в общественном транспорте, 23 — в магазинах и на рынках, семь процентов ругается в бюджетных учреждениях, а еще четыре — с соседями. Но при этом считают себя конфликтными людьми только девять процентов опрошенных.

Не все места на свете можно посетить. Но от этого не менее интересно, а как же там, в других городах и весях? Как живется тем людям, насколько у нас все хорошо по сравнению с ними или наоборот плоховато? И очень здорово, что проводятся разные сравнительные исследования и публикуются данные. Возможно, у нас-то еще ой как здорово жить окажется, а мы даже и не подозреваем...

И вот еще о разных результатах:

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