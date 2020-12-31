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Фургалу впервые разрешили поговорить с семьей по телефону
|По инф. polit.ru
|31 Декабря 2020 г.
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Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу разрешили звонки по телефону, рассказал ТАСС ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.
По его словам, с разрешения следователя Фургал смог 30 декабря пообщаться со своими сыновьями и другими членами семьи. Это был его первый звонок домой после ареста.
Фургала задержали 9 июля по делу об организации заказных убийств. На следующий день его арестовали. Бывший чиновник признался представителям ОНК, что на него оказывали давление и требовали покинуть должность.
В суде бывший глава региона заявил, что генерал-майор СК Юрий Буртовой, который ведет дело, пытался добиться от него признания вины. По словам Фургала, следователь угрожал отправить в СИЗО его дочь и бывшую жену.
25 ноября Басманный суд Москвы продлил арест бывшему губернатору до 9 марта 2021 года. Защита потребовала отправить его на домашний арест. Однако Мосгорсуд отклонил просьбу.
После ареста Фургала в Хабаровском крае начались стихийные многотысячные митинги. Последний из них провели 26 декабря. На него вышли 30 человек.
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