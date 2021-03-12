|
76-летняя отшельница Агафья Лыкова переехала в новый дом, построенный в тайге в Хакасии. В старом ей жить уже тяжеловато - в новом будет больше удобств.
Дом уже освятил Митрополит Московский и всея Руси Корнилий. Его визит в Хакасию по просьбе Лыковой тоже организовал сибирский промышленник.
Дом для отшельницы начали строить в декабре 2020 года по ее просьбе. Из-за труднодоступности участка работы проходили в несколько этапов. Напомним, что помогает строить дом знаменитой отшельнице бизнесмен Олег Дерипаска.
Чтобы построить быстрее, деревянное здание собрали в Абакане, а затем, предварительно пронумеровав бревна, разобрали для доставки. Самым сложным этапом оказалась доставка в тайгу. Бревна на трех машинах и тракторе привезли на базу отдыха у реки Ада в 250 километрах от жилья Агафьи. После это их везли уже на аэролодках. Всего потребовалось 18 таких рейсов.
- Агафья Лыкова — единственная из оставшихся в живых староверов, которых обнаружили в саянской тайге. Эта семья скрывалась от цивилизации с 1938 года из-за гонений на веру. Жителей тайги обнаружили в 1978 году геологи в Западных Саянах. Помимо отца и матери, у Агафьи Лыковой были сестра и двое братьев. Все они умерли. После смерти близких Лыкова некоторое время жила в старообрядческом монастыре, но из-за идейных расхождений с единоверцами она вернулась обратно в тайгу. Несмотря на изоляцию, отшельница состояла в переписке с местными властями и нередко просила о помощи.
Заимка Лыковых с 2001 года входит в состав заповедника «Хакасский».
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Марина Зудина не считает себя «виновной» в разводе Олега Табакова
Известная актриса Марина Зудина стала гостьей программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым», где рассказала о том, как начинались её отношения с Олегом Табаковым.
-
Фото: отшельница Агафья Лыкова переехала в новый дом
76-летняя отшельница Агафья Лыкова переехала в новый дом, построенный в тайге в Хакасии. В старом ей жить уже тяжеловато - в новом будет больше удобств.
-
Почему Андрей Миронов – не герой нашего времени?
Несколько дней назад Андрею Миронову исполнилось бы 80 лет. Давайте попробуем представить его теперь, в новой художественной и общественной реальности. И не постаревшим, а молодым. Таким, каким он был во времена своей славы. Это невозможно, в нашем мире Миронов немыслим.
-
Как быть, если вашим паспортом воспользовались аферисты?
В 2020 году из-за распоясавшихся мошенников россияне потеряли 150 миллиардов рублей. Сегодня от этого не застрахованы даже знаменитости. «Потерял паспорт, теперь мошенники наберут на него кредитов» – самый популярный страх при пропаже документов.
-
Вернуть Крым: Украина придумала новую стратегию
Украина никак не может успокоиться и смириться с тем, что Крым утерян безвозвратно. На этот раз глава МИДа страны назвал «три кита» политики возвращения Крыма, среди них — стратегия деоккупации полуострова.
-
На Алтае у министра в туалете нашли тайник с миллионами
Коррупционный скандал на Алтае. В уличном туалете у главы республиканского Минздрава Сергея Коваленко нашли тайник, в котором лежало около 5,8 миллионов рублей наличными!
-
Умер автор музыки к фильмам о гардемаринах Виктор Лебедев
В Петербурге на 87-м году жизни скончался известный композитор Виктор Лебедев. Мы публикуем подборку мелодий, написанных им. Послушайте!
-
Суд снова рассмотрит дело о похищении в 2004 году Авраама Руссо
Пресненский суд Москвы повторно приступает к рассмотрению уголовного дела о похищении певца Авраама Руссо в 2004 году, производство которого было прекращено в конце 2019 года. Первое заседание назначено на 23 марта.
-
Дело сестер Хачатурян: а если все-таки виновен отец?
Следственный комитет возбудил уголовное дело против Михаила Хачатуряна, отца сестер Крестины, Ангелины и Марии, которых обвиняют в его убийстве.
-
Умер изобретатель аудиокассеты Лу Оттенс
Умер изобретатель аудиокассеты, голландский инженер Лу Оттенс. Ему было 94 года.
-
Андрей Разин пригрозил Малахову, что обнародует все его интимные тайны
Андрей Разин сделал громкое заявление в адрес Андрея Малахова. Продюсер группы «Ласковый май» пригрозил телеведущему публикацией компромата на него в том случае, если в эфир выйдет выпуск программы «Привет, Андрей!», посвященный Юрию Шатунову.
-
В Сибирь и на Дальний Восток идет аномальное тепло
В Сибири и на Дальнем Востоке в ближайшие дни будет аномально тепло. Например, в Иркутске воздух прогреется до +8 градусов, столько же — в Амурской области, в Благовещенске, Хабаровске и Владивостоке. В Тыве, Бурятии чуть прохладнее — там максимум +4 градуса, в Красноярске — около 0 градусов.
-
На Байкале инспектор заповедника поймал браконьеров. На него завели уголовное дело
Абсолютно возмутительная история разыгралась на Байкале. Госинспектор честно боролся с браконьерами, пострадал сам, а в итоге... на него завели уголовное дело!
-
Принц Уильям: «Наша семья совершенно не расистская»
Герцог Кембриджский Уильям, старший брат британского принца Гарри, впервые прокомментировал интервью, в котором его младший брат и его жена Меган Маркл рассказали американской телеведущей Опре Уинфри о «нездоровом» отношении некоторых членов королевской семьи к цвету кожи их первенца.
-
Фу, как возмутительно: в школьной столовой продают объедки!
В Красноярске учительница одной из школ заподозрила работников столовой в продаже недоеденных порций. По словам педагога, она не раз становилась свидетельницей того, как тарелки с едой переставляли со стола отходов на раздаточный стол.
-
Сколько раз можно вступать в брак православным – мнение РПЦ
Русская Православная Церковь с радостью благословляла первый брак. Второй – снисходительно разрешала при наличии веских причин. Третий – осуждала, но допускала «по нужде». Четвертый считала невозможным ни при каких обстоятельствах. Но на практике не только простой люд, но и сильные мира сего не слишком следовали установленным правилам.
-
Два миллиона за неиспользованный отпуск — как вам сумма?
Спикер Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин получит более 2 млн рублей за неиспользованный отпуск. Соответствующие поправки содержатся в проекте изменений в бюджет региона на 2021 года.
-
Вакцинация от COVID-19 началась в домах престарелых, правда, пока не всех
Для кого коронавирус страшен больше прочих? Конечно же, для пенсионеров. А многие из них живут в домах престарелых, вот там-то и начали, наконец, тоже прививки ставить.
-
«Красиво жить не запретишь»: большие деньги КПРФ
Касса Зюганова пополняется во многом за счет бизнесменов. В «капиталисты» подались и члены семьи лидера КПРФ.
-
Вопрос не закрыт: в Кремле думают, как увеличить пенсии работающим пенсионерам
В Кремль внесли различные варианты решения вопроса по повышению пенсий работающим пенсионерам. Сейчас эти варианты обсуждаются, в том числе на экспертном уровне и с правительством.