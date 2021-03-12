Фото: отшельница Агафья Лыкова переехала в новый дом

76-летняя отшельница Агафья Лыкова переехала в новый дом, построенный в тайге в Хакасии. В старом ей жить уже тяжеловато - в новом будет больше удобств.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Дом уже освятил Митрополит Московский и всея Руси Корнилий. Его визит в Хакасию по просьбе Лыковой тоже организовал сибирский промышленник.

Дом для отшельницы начали строить в декабре 2020 года по ее просьбе. Из-за труднодоступности участка работы проходили в несколько этапов. Напомним, что помогает строить дом знаменитой отшельнице бизнесмен Олег Дерипаска.

Чтобы построить быстрее, деревянное здание собрали в Абакане, а затем, предварительно пронумеровав бревна, разобрали для доставки. Самым сложным этапом оказалась доставка в тайгу. Бревна на трех машинах и тракторе привезли на базу отдыха у реки Ада в 250 километрах от жилья Агафьи. После это их везли уже на аэролодках. Всего потребовалось 18 таких рейсов.

Агафья Лыкова — единственная из оставшихся в живых староверов, которых обнаружили в саянской тайге. Эта семья скрывалась от цивилизации с 1938 года из-за гонений на веру. Жителей тайги обнаружили в 1978 году геологи в Западных Саянах. Помимо отца и матери, у Агафьи Лыковой были сестра и двое братьев. Все они умерли. После смерти близких Лыкова некоторое время жила в старообрядческом монастыре, но из-за идейных расхождений с единоверцами она вернулась обратно в тайгу. Несмотря на изоляцию, отшельница состояла в переписке с местными властями и нередко просила о помощи.

Заимка Лыковых с 2001 года входит в состав заповедника «Хакасский».

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...