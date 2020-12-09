Дерипаска начал строить новую избу для таежной отшельницы Агафьи Лыковой в Хакасии

На территории заповедника «Хакасский» началось строительство нового дома для 76-летней таежной отшельницы Агафьи Лыковой, сообщил в Facebook директор заповедника Виктор Непомнящий. По его словам, строить дом помогает бизнесмен Олег Дерипаска.

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Сейчас строительство находится на самом сложном этапе, отмечает Непомнящий. В труднодоступный участок тайги нужно доставить пиломатериалы.

«Чтобы сократить время строительства дома на месте, для начала в Абакане полностью сложили избу,​ пронумеровали бревна, а потом разобрали. Затем на трех машинах и тракторе транспортировали разобранную избу на базу отдыха у реки Ада в 250 км от жилья Агафьи», — написал директор заповедника.

До места назначения строительные материалы везут аэролодками. Всего потребуется не менее 18 рейсов, так как одна лодка вмещает только 1,5 тонны груза.

В начале ноября Дерипаска помог доставить на заимку Лыковой помощника и необходимые продукты. Непомнящий поблагодарил бизнесмена и назвал его «известным в нашей республике меценатом и общественным деятелем».

Агафья Лыкова — единственная из оставшихся в живых староверов, которых обнаружили в саянской тайге. Эта семья скрывалась от цивилизации с 1938 года из-за гонений на веру. Помимо отца и матери, у Агафьи Лыковой были сестра и двое братьев. Все они умерли. После смерти близких Лыкова некоторое время жила в старообрядческом монастыре, но из-за идейных расхождений с единоверцами она вернулась обратно в тайгу. Несмотря на изоляцию, отшельница состояла в переписке с местными властями и нередко просила о помощи.

Заимка Лыковых с 2001 года входит в состав заповедника «Хакасский».

Polit.ru

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